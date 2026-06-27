Trump asegura que no "escatimará esfuerzos" para apoyar a Líbano, que le pide "presionar" a Israel

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha informado este sábado de que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le ha transmitido sus felicitaciones por la firma del acuerdo-marco entre su país e Israel el pasado viernes en Washington y le ha asegurado que "no escatimará esfuerzos para apoyar la soberanía e independencia" libanesa.

Según el comunicado oficial de la presidencia libanesa, el mandatario estadounidense ha asegurado que su Administración no "escatimará esfuerzos" para que el Estado libanés ejerza su autoridad a través de las fuerzas armadas en todo su territorio.

"El presidente Trump afirmó que los Estados Unidos desean lo mejor y el progreso para el pueblo libanés, y no escatimarán esfuerzos para apoyar la soberanía e independencia de Líbano, la integridad de su territorio, el ejercicio de la autoridad del Estado a través de sus fuerzas armadas en todo el territorio libanés, la prevención de cualquier amenaza a la estabilidad de Líbano, (...)reafirmando que los Estados Unidos contribuirán al apoyo de la economía libanesa y de las fuerzas de seguridad legítimas, para que Líbano recupere su rol pionero en su entorno y en el mundo", reza el comunicado.

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Asimismo, Trump ha prometido apoyo financiero para impulsar la economía del país y fortalecer a las fuerzas de seguridad legítimas con el fin de que Líbano recupere su rol estratégico internacional, al tiempo que adelantó un próximo encuentro bilateral con Aoun en Washington.

Por su parte, el presidente Aoun ha agradecido el respaldo de la Casa Blanca y ha señalado que su Gobierno "asumirá la responsabilidad de implementar el acuerdo-marco", pero a su vez ha solicitado formalmente a Estados Unidos que "actúe como garante para evitar violaciones al pacto".

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En este sentido, instó a Washington a "presionar a Israel para que complete su retirada de los territorios ocupados en el sur", permitiendo así el despliegue definitivo del ejército libanés hasta la frontera internacional.

El texto definitivo del acuerdo-marco firmado este pasado viernes supone una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hezbolá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto" que, según fuentes oficiales israelíes, se encuentran más allá de los límites originales de los que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril.

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El acuerdo, publicado por el Departamento de Estado de EEUU, habla de un "proceso recíproco y gradual" por el que el Ejército libanés "restablecerá la soberanía efectiva" sobre todo su territorio, sin embargo, "a la espera del desarme verificado" de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo y avisado por enésima vez que no iniciará un proceso de desarme basado en estas conversaciones entre Beirut y Tel Aviv.