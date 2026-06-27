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Tim Kelly, alcalde de Chattanooga, entrega la llave de la ciudad a la selección española

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Chattanooga (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Tim Kelly, alcalde de Chattanooga, entregó la llave de la ciudad del estado de Tennessee, a la selección española, tras establecer allí su campo base para la fase de grupos del Mundial 2026.

El alcalde, ataviado con una camiseta de España con el nombre de Chattanooga a la espalda y el número 26, aseguró que la selección española sirvió “como inspiración para la ciudad” y agradeció haberla elegido para la primera fase del Mundial.

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Tras esto, Tim Kelly, quien presenció el entrenamiento de la selección española, entregó la llave de la ciudad al seleccionador Luis de la Fuente y a Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina.

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