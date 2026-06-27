Agencias

Salvamento Marítimo intercepta un cayuco a diez millas al sur de La Restinga (El Hierro)

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Salvamento Marítimo ha interceptado este sábado un cayuco con personas migrantes a bordo a unas 10 millas al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro.

El aviso fue registrado en la mañana de este sábado por la Guardia Civil, que localizó a la embarcación irregular a través de su eco radar, poniendo en aviso al Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife.

El organismo estatal procedió a movilizar a la salvamar Diphda que, a las 14.15 horas, localizó la embarcación y en estos momentos procede a escoltarla hasta su llegada a puerto.

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