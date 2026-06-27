Agencias

Netanyahu dice que acuerdo con Líbano supone un "duro golpe para Irán y Hizbulá"

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Jerusalén, 27 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes que el acuerdo alcanzado ayer con el Líbano, con mediación de EE.UU., "supone un duro golpe para Irán y Hizbulá", ya que permite que las tropas israelíes no se retiren del territorio ocupado mientras exista una "amenaza".

"Supone un duro golpe para Irán y Hizbulá. El gobierno libanés demostró valentía. Estados Unidos y Líbano reconocieron nuestro derecho a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza", dijo Netanyahu en su primera comparecencia tras la firma del acuerdo en Washington por los embajadores de los dos países.EFE

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