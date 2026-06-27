EEUU ataca la costa iraní de Ormuz en represalia por un impacto en un petrolero

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han confirmado este sábado que sus fuerzas aéreas han atacado posiciones estratégicas iraníes en respuesta a la "continua agresión" de Teherán "contra el transporte marítimo comercial".

"Las fuerzas del CENTCOM lanzaron hoy ataques en respuesta directa a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial. Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas", han declarado en un comunicado en sus redes sociales.

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Las fuerzas militares de Estados Unidos han advertido que estas acciones son una respuesta directa a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur, que cruzaba el estrecho de Ormuz el pasado jueves, y contra un navío panameño en esa misma vía la pasada noche.

"Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque unidireccional", reza el comunicado.

Según han informado medios iraníes, varios proyectiles han impactado en la noche del sábado al domingo en la región de Sirik y en la región de Qeshm, en la parte iraní del estrecho de Ormuz.

En concreto se han escuchado varias explosiones en la localiad de Taherui, según recoge la televisión pública iraní IRIB. Este medio asegura citando "una fuente militar informada" de que las explosiones se deben al impacto de varios proyectiles contra una torre de comunicaciones.

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IRIB da cuenta también de varios impactos en Masan, en la región de Qeshm, una isla situada en la costa iraní, muy cerca del estratégico puento de Bandar Abbas.

Por su parte, el portal estadounidense Axios ha informado citando fuentes norteamericanas de que este ataque es en represalia por el impacto de un proyectil contra un petrolero en la mañana del sábado.

Este sábado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Defensa británico, ha informado del impacto de un proyectil contra un petrolero en la zona del estrecho de Ormuz.

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El armador del buque, que no ha sido identificado, ha informado a las 08.00 horas de este sábado de este incidente, en el que "un proyectil no identificado" ha causado "daños en el puente". "Toda la tripulación está a salvo. No se ha informado de ningún daño medioambiental hasta el momento", ha indicado la UKMTO en su comunicado.

El organismo británico ha recomendado a los buques que transiten con "cautela" por la zona y les ha emplazado a "informar de cualquier actividad sospechosa". Además, ha elevado el nivel de amenaza a "sustancial" y ha advertido de la presencia de buques de guerra que trabajan en el desminado del estrecho.

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