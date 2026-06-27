Bizarrap, Myke Towers, Becky G, Yandel y Gente de Zona, entre los estrenos latinos

Miami (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El productor argentino Bizarrap lanzó este jueves su primera 'BZRP Music Session' del año junto al puertorriqueño Myke Towers, dando inicio a una semana de estrenos latinos que también incluye novedades de Yandel, Becky G, J Balvin, Danna y una nueva versión del clásico de Marc Anthony 'Vivir mi vida'.

Yandel, El Bogueto y Luis R Conriquez apuestan por la fusión

El puertorriqueño Yandel, el mexicano El Bogueto y el cantante de regional mexicano Luis R Conriquez se unieron en 'Quiero verte', un sencillo que fusiona el reguetón, el sonido urbano mexicano y la música regional contemporánea.

Bizarrap empieza el año junto Myke Towers

El argentino Bizarrap retomó su serie de sesiones con el puertorriqueño Myke Towers en la 'BZRP Music Session #42/66', su primera entrega de 2026. El lanzamiento llegó por partida doble: junto a la sesión, el productor publicó 'BOOBYTRAP', un tema grabado en 2021 cuyo fragmento circulaba entre sus seguidores desde hacía años.

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Becky G, la reina de la baraja

La estadounidense de raíces mexicanas Becky G presentó 'Patrona', el tercer adelanto de 'Baraja bendita', el quinto álbum de estudio de su carrera, que saldrá el 14 de agosto. La cantante ya había anticipado el disco con los sencillos 'EPA' y 'MARATHON'. Según su discográfica, el proyecto transita entre el español y el inglés.

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Danna y El Malilla imaginan el fin del mundo

La mexicana Danna, antes Danna Paola, se unió a su compatriota El Malilla en 'Si se acaba el mundo'. El tema combina el pop de la cantante con el reguetón mexicano de El Malilla y forma parte de la segunda entrega de su proyecto 'Visions', tras el EP 'Lucid Dreams'.

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Corazón Serrano y Gente de Zona reviven a Marc Anthony

El productor Sergio George reunió a la agrupación peruana Corazón Serrano y al dúo cubano Gente de Zona en una nueva versión de 'Vivir mi vida', el ya clásico que Marc Anthony estrenó en 2013. La grabación se hizo en directo a comienzos de año en el estadio San Marcos de Lima, ante unas 50.000 personas, durante el 33 aniversario del grupo.

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Paloma Mami y Cris MJ se unen por primera vez

Los chilenos Paloma Mami y Cris MJ se unieron por primera vez en 'NOTA'. La cantautora chileno-estadounidense es conocida por su sonido que fusiona géneros, combinando R&B latino, trap, reguetón y pop.

Major Lazer ficha a Tokischa

El colectivo electrónico estadounidense Major Lazer, liderado por Diplo, estrenó 'Papi' junto a la dominicana Tokischa. El grupo ya había presentado el tema en directo antes de su lanzamiento, en festivales como Ultra, en Miami, y Coachella, en California.

'Vacas Flacas', el nuevo sencillo de Hermanos Espinoza

Los Hermanos Espinoza estrenaron 'Vacas Flacas', que aborda el recorrido del dúo en la música mexicana a través de una letra sobre la fe, la perseverancia y los desafíos que han enfrentado para abrirse camino en la industria. Los artistas comenzarán el 24 de julio en San Diego su primera gira oficial por Estados Unidos.

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Chimbala debuta a lo grande con J Balvin

El dominicano Chimbala, una de las voces del dembow, lanzó 'ROMO', tema que da nombre y abre su primer EP, de siete cortes. La canción cuenta con el colombiano J Balvin y mezcla el dembow dominicano con sonidos electrónicos. Su estribillo "Si llueve ROMO me baño en el aguacero" juega con una expresión dominicana para referirse al ron. EFE

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