Aumenta a siete el número de ciudadanos chinos fallecidos en los sismos en Venezuela

Pekín, 27 jun (EFE).- Al menos siete ciudadanos chinos murieron en los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, según informó este sábado la agencia oficial Xinhua, que citó a la Embajada china en Caracas.

El dato eleva el balance anterior ofrecido por la Cancillería china, que había confirmado este viernes la muerte de dos ciudadanos chinos en los seísmos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun indicó el viernes que la Embajada china en Venezuela seguía comprobando la situación de sus nacionales en el país y que prestaría la asistencia necesaria a los afectados.

Guo anunció asimismo que el Gobierno chino y la Cruz Roja China proporcionarán asistencia humanitaria de emergencia a Venezuela, aunque no detalló la cuantía ni el tipo de ayuda.

"China está dispuesta a brindar apoyo adicional según evolucione la situación", agregó el vocero, que ya había adelantado el jueves la disposición de Pekín a enviar ayuda al país caribeño.

También el presidente chino, Xi Jinping, trasladó el viernes sus condolencias a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por los terremotos, que, según dijo en un mensaje difundido por la Cancillería, provocaron "graves pérdidas humanas y materiales".

Xi añadió que China proporcionará ayuda a Venezuela para las labores de socorro y la reconstrucción posterior al desastre, si bien tampoco facilitó detalles sobre la asistencia.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, se registraron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y afectaron principalmente a Caracas y al estado vecino de La Guaira, declarado zona de desastre y militarizado el viernes por las autoridades.

PUBLICIDAD

El último balance difundido por las autoridades venezolanas eleva a 920 el número de muertos y a 3.360 el de heridos, además de 172 personas atrapadas en edificaciones, 3.007 damnificados, 383 edificios con afectación total o importante y 302 réplicas documentadas hasta la tarde del viernes. EFE