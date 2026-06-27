Adorni, jefe de Gabinete de Milei, renuncia tras meses de escándalos de corrupción

Buenos Aires, 27 jun (EFE).- Manuel Adorni, jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei y una de las figuras más cercanas al presidente, anunció este sábado su renuncia tras cuatro meses de escándalo por las acusaciones de corrupción en su contra que han derivado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones", escribió Adorni al final de un extenso manifiesto publicado en su cuenta de la red social X en el que aseguró: "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas".

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Hasta este sábado y pese a la gran presión de importantes dirigentes de su espacio y otros aliados políticos, el presidente insistió en defenderlo y mantenerlo en el cargo.