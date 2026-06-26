Venezuela comienza a recibir ayuda internacional mientras las muertes se acercan al millar

Caracas/La Guaira, 26 jun (EFE).- Brigadas de rescate y equipos especializados de distintos países, entre ellos de EE.UU., España y México, fueron recibidos este viernes en Venezuela para apoyar en la búsqueda de supervivientes o de víctimas fatales tras el doble terremoto del miércoles, que, según cifras oficiales, deja ya 920 muertos y 3.360 heridos.

"Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio", señaló el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Además, indicó que hasta las 13.17 hora local (17.17 GMT) de este viernes se han documentado 302 réplicas.

Cuando se acercan las primeras 72 horas de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron una zona en el centro de este país, el legislador dijo que han sido atendidas 3.360 "personas heridas o con algún tipo de afectación".

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El jueves por la noche el ministro de Salud, Carlos Alvarado, había cifrado en 4.300 las personas heridas.

El ambiente de este viernes en el estado La Guaira, uno de los más afectados por los sismos y declarado zona de desastre natural por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estuvo marcado por la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos y por la escasez de alimentos y productos básicos, lo que desembocó en brotes de saqueos.

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EFE presenció el saqueo de al menos tres comercios.

Horas antes, Delcy Rodríguez había comunicado su decisión de "militarizar" esa región, que alberga el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país y que permanece temporalmente cerrado tras sufrir daños durante los sismos.

En medio de la desesperación, habitantes de la localidad costera de Catia La Mar, que han apelado a herramientas propias para escarbar entre las ruinas, intentaron impedir el paso de maquinaria pesada destinada a la remoción de escombros de los edificios afectados, advirtiendo que también necesitan ayuda para hallar a sus familiares y allegados.

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"Estamos sin herramientas (...) Estamos necesitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado, profesional que, por favor, nos preste la ayuda. Hay muchos cadáveres, el olor ya se está volviendo insoportable", dijo a EFE José Ramírez.

Por su parte, en la población de Playa Grande, Pedro Luis Pérez, de 41 años, aseguró que EFE que le han exigido el pago de los servicios en un hospital público, donde escasean los insumos médicos producto de la crisis económica.

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Él permanece en un refugio frente a un edificio casi derrumbado, donde tiene a tres familiares sepultados entre los escombros.

"Necesitamos tapabocas por los olores", reclamó este hombre. Pese a la falta de implementos, otras personas destacaron la atención médica recibida.

En Caracas, donde también se desplomaron numerosos edificios mientras que otros sufrieron desprendimiento de paredes, la angustia se ha trasladado a los hospitales, parada obligatoria de quienes buscan a sus parientes heridos o fallecidos.

A las afueras de los centros de salud, el personal sanitario va pegando hojas con listas de nombres de personas ingresadas por emergencia, así como de aquellos que ya fueron estabilizados y pasaron al área de hospitalización.

La mayoría de los ingresados, tanto en el Hospital Vargas de Caracas como en el Doctor Domingo Luciani, en el oeste y este de la capital venezolana, provienen de La Guaira, y presentan traumatismos en la parte inferior de su cuerpo, así como en el cráneo, según explicó a EFE la enfermera Yusmery Álvarez.

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La directora del Domingo Luciani, Maurilina Guzmán, aseguró que necesitan "más donantes voluntarios" de sangre.

Entretanto, durante la madrugada y las primeras horas de este viernes, rescatistas de España, El Salvador y México aterrizaron en Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas y atención de los afectados.

También llegó al país el mayor general del Cuerpo de Marines de EE.UU., Kevin J. Jarrard, según dio a conocer la Embajada de Washington en Caracas, un día después de que el Comando Sur del Ejército (Southcom) informara que las Fuerzas Armadas estadounidenses están "movilizándose rápidamente" para ayudar al Gobierno de Venezuela.

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Incluso la empresa SpaceX ha anunciado acceso gratuito a internet a los venezolanos a través de su servicio de satélite Starlink, un gesto que Delcy Rodríguez agradeció.

"Gracias, @elonmusk y al equipo de @Starlink, por ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela con conexión gratuita. Cada conexión cuenta en momentos como estos", publicó, en inglés, la mandataria en su cuenta de X al dirigirse al multimillonario Elon Musk .

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