Nuevos proyectos consolidan a la Base de Rota (Cádiz) como un eje fundamental de la Armada

Cádiz, 26 jun (EFE).- La Base Naval de Rota (Cádiz) afrontará hasta 2030 un conjunto de inversiones que superará los 250 millones de euros dentro de un proceso de modernización tecnológica y de infraestructuras que la consolidarán como "un eje fundamental en el conjunto de las capacidades de la Armada y las Fuerzas Armadas españolas".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la Base Naval para seguir estos proyectos, según ha informado el Ministerio de Defensa en una nota de prensa.

La visita ha incluido una reunión con el nuevo almirante del Arsenal de Cádiz, vicealmirante José María Ibáñez Martín, y sus jefes de sección; un encuentro con el comandante de la US Navy del Grupo de Escoltas en Europa; así como una visita al Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 79, unidad de helicópteros de la Marina de los Estados Unidos desplegada permanentemente en Rota.

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La Base Naval afronta la consolidación del Centro de Especialización de Fabricación y Reparación de Piezas de la Armada (CESFARE), referente nacional en fabricación aditiva, que ha producido ya más de 2.700 componentes.

Asimismo, continúa la incorporación de nuevas capacidades aeronáuticas, con la entrada en servicio de los helicópteros NH-90 y la próxima llegada de los MH-60R, que reforzarán significativamente las capacidades aeronavales de la Armada.

Entre los principales proyectos de futuro sobresale, explica Defensa, la preparación de la Base para la incorporación de las nuevas fragatas F-110, cuya primera unidad, la F-111 ‘Bonifaz’, está prevista para 2028.

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La llegada de las nuevas fragatas F-110 y de los helicópteros NH-90, llevará a crear nuevos hangares, simuladores, almacenes logísticos e instalaciones de apoyo, dentro de un conjunto de inversiones que superará los 250 millones de euros hasta 2030. EFE