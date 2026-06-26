El Gobierno valida 1.100 millones para obras locales posdana y el Consell pide acelerar

Algemesí (Valencia), 26 jun (EFE).- El Gobierno central ha destacado que ha validado ya obras por 1.100 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas por la dana de los 1.745 millones habilitados, mientras que el Ejecutivo valenciano ha reclamado cambios normativos para acelerar esas obras.

Así lo han señalado este viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, después de la segunda reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación por los daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024, que se ha celebrado en Algemesí.

El ministro Torres ha destacado que el Gobierno ha superado ya los 9.600 millones de euros invertidos en la recuperación tras la dana, lo que equivale al 12 % del PIB de la provincia de Valencia, de los que 8.000 millones son a fondo perdido, y ha destacado que Valencia vuelve a ser una provincia "tractora" en materia económica.

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El president ha reclamado un cambio normativo para que los ayuntamientos puedan acelerar la ejecución de esas obras que financia el Gobierno, pues la cifra actualmente es en torno al 5 %; que se revisen los precios de las obras posdana para compensar la subida de costes, y que la distribución de los fondos europeos por la dana se decida en este órgano.

La reunión de la Comisión Mixta, a la que también han asistido miembros de la Diputación de Valencia y más de medio centenar de alcaldes o representantes de las localidades afectadas por la dana, cuyas inundaciones devastaron gran parte de Valencia y dejaron 230 fallecidos, ha comenzado con un minuto de silencio por el terremoto de Venezuela. EFE

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