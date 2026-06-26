México pide a De la Espriella "encargarse de su parte" en la lucha contra el narcotráfico

Ciudad de México, 26 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes al recién nombrado presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, "encargarse de su parte" en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que defendió la cooperación de los ejércitos de ambos países en esta materia.

"Hay colaboración y hay cooperación con Colombia. Desde hace mucho tiempo, no desde ahora (...) Colombia que se encargue de su parte. Y nosotros nos encargamos de nuestra parte. Porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro, en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo", manifestó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

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Esta declaración de Sheinbaum se produce después de que De la Espriella, quien repetidamente ha criticado el control que tienen los carteles en territorio mexicano, diera un plazo de un mes a los grupos armados del país suramericano para someterse a la justicia.

La presidenta de México subrayó que en labores de seguridad "debería plantearse" colaboración y cooperación con Colombia tras la llegada del ultraderechista De la Espriella al poder.

No obstante, Sheinbaum reiteró que debe "encargarse de su parte" y recordó la relación entre las fuerzas armadas de ambos países desde "antes" de la presidencia de Gustavo Petro, afín ideológicamente a la mandataria mexicana.

De la Espriella anunció que va a tener "mano de hierro" contra los carteles colombianos y en varias ocasiones ha criticado el poder de las organizaciones del narcotráfico en México.

Con su victoria electoral y la derrota del candidato progresista Iván Cepeda, Colombia viró hacia posiciones más conservadoras y México perdió a un estrecho aliado como lo es el actual presidente Gustavo Petro, quien ha mostrado una sintonía ideológica con Sheinbaum. EFE

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