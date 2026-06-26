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República Dominicana evacua a doce peloteros que juegan en el béisbol de Venezuela

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Santo Domingo, 26 jun (EFE).- El Gobierno de República Dominicana evacuó de Venezuela a 12 jugadores dominicanos de varios de los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), a raíz de los dos poderosos terremotos que sacudieron ese país el miércoles, informó este viernes el Ministerio de Defensa.

Los beisbolistas regresaron a República Dominicana en un avión de la Fuerza Aérea, dijo el Ministerio de Defensa, que ofrecerá mayores detalles "sobre este y esfuerzos conexos" que ejecuta tras los sismos.

El Gobierno venezolano informó este viernes que la cifra de muertos por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 de este miércoles ascendió a 920 y los heridos a 3.360.

La cartera de Defensa señaló que está trabajando en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se trasladará a Venezuela el fin de semana para dar soporte a los diversos esfuerzos de identificación, comunicación y en caso de ser necesario, retorno seguro al país.

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Una misión de expertos en rescate del Ministerio de Defensa dominicano ya viajó a Venezuela.

El Gobierno dominicano afirmó el jueves que cinco de sus ciudadanos se han visto afectados por los terremotos, de los cuales tres "están con vida" y "han logrado establecer comunicación", mientras que "se continúa dando seguimiento a los demás casos reportados".

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Además, este viernes el Ministerio de Salud Pública dominicano anunció que trabaja para enviar un hospital móvil y cerca de 40 profesionales sanitarios a Venezuela. EFE

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