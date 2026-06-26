República Dominicana confirma muerte de una de sus ciudadanas tras los sismos en Venezuela

Santo Domingo, 26 jun (EFE).- Una ciudadana dominicana murió como consecuencia de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que asolaron parte de Venezuela el miércoles pasado, informaron este viernes fuentes oficiales.

"De manera extraoficial, solamente hay una fallecida, que es oriunda de San Cristóbal (sur), o sea, no tenemos más información", informó a los medios el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería dominicana, Opinio Díaz.

El funcionario explicó que la comunidad dominicana en la zona más afectada por el desastre es reducida, lo que ha limitado el impacto sobre los connacionales.

"Es importante destacar que donde sucedió el desastre tenemos muy pocos dominicanos residiendo, de manera tal que nosotros, por el momento, hemos salido muy poco afectados con relación a las víctimas", dijo.

República Dominicana informó ayer que cinco de sus ciudadanos habían sido afectados por los terremotos, tres de los cuales se encontraban fuera de peligro y otros dos desaparecidos.

El Gobierno venezolano informó este viernes que la cifra de muertos por los terremotos de este miércoles ascendió a 920 y los heridos a 3.360.

Tras la devastación causada por los sismos, el Gobierno dominicano activó la misión 'Quisqueya Solidaria 2026', un grupo de expertos en desastres que arribó a territorio venezolano la tarde del jueves.

El Ministerio de Defensa dio a conocer que evacuó hoy a 12 peloteros dominicanos que juegan para varios de los equipos de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) venezolana.

Además, este viernes el Ministerio de Salud Pública dominicano anunció que trabaja para enviar un hospital móvil y cerca de 40 profesionales sanitarios a Venezuela. EFE