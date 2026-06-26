Principales titulares de los periódicos para el sábado 27 de junio

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Venezuela busca supervivientes del terremoto a la desesperada"

-- "Felipe VI y Sheinbaum dejan atrás la tensión entre España y México"

EL MUNDO

-- "La UCO detecta amaños en los contratos que impulsó Begoña:'La de Barrabés es la buena'"

-- "Delcy militariza La Guaira y abraza el rescate de EEUU"

ABC

-- "Venezuela, sin medios para atender a los heridos del terremoto"

-- "La Justicia boliviana reabre el caso en el que Zapatero cobró 200.000 euros"

LA RAZÓN

-- "Venezuela busca contra reloj a supervivientes entre los escombros"

-- "La bandera española vuelve a ondear en el Palacio Nacional de México"

LA VANGUARDIA

-- "Venezuela busca a 50.000 desaparecidos y la cifra de muertos asciende a 900"

-- "Sheinbaum y el Rey cierran la polémica sobre la conquista"