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La Femp convoca un minuto de silencio en todos los municipios por las víctimas de los terremotos en Venezuela

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La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), María José García-Pelayo, ha propuesto a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells convocar el próximo lunes, 29 de junio, a las 12.00 horas, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela.

Ante la magnitud de la catástrofe, que hasta la fecha se ha cobrado la vida de 235 personas y causado unos 4.300 heridos, García-Pelayo ha planteado guardar un minuto de silencio como símbolo de respeto por las víctimas y en solidaridad con los venezolanos que han padecido un doble terremoto, según ha explicado la federación en una nota.

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La iniciativa se ha adoptado tras el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces de la Femp.

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