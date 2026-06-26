Perú alcanza en 6 meses récord de más de 1.500 millones de dólares en obras por impuestos

Lima, 26 jun (EFE).- Perú alcanzó entre enero y junio de este año un récord histórico de 5.266 millones de soles (unos 1.544 millones de dólares) adjudicados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), una cifra que "supera ampliamente" la meta de 3.888 millones de soles (1.140 millones de dólares) prevista para todo 2026, informó un comunicado oficial.

El resultado, que se consiguió hasta el 23 de junio último al adjudicar 332 intervenciones, también es superior a la cifra lograda con el mecanismo durante todo 2025, cuando se llegó a unos 5.100 millones de soles en total (1.495 millones de dólares), destacó este viernes la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

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Durante los primeros seis meses de 2026 el monto fue más de cuatro veces superior a los 1.302 millones de soles (381,8 millones de dólares) del primer semestre de 2025.

Al respecto, el presidente de Proinversión, Luis del Carpio, afirmó que "este resultado no es solo una cifra récord; es una señal concreta de que el Estado y la empresa privada pueden trabajar juntos para llevar obras, servicios y soluciones a más peruanos para mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades de desarrollo".

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El funcionario dijo que las modificaciones que se han hecho a la Ley de Obras por Impuestos y su reglamento han permitido ampliar el alcance de las intervenciones, diversificar las fuentes de financiación de las entidades públicas y facilitar la recuperación de la inversión privada a través de impuestos como el Impuesto General a las Ventas (IGV).

La directora de inversiones descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles, añadió que "Obras por Impuestos permite transformar capacidad de gestión, recursos privados y prioridades públicas en resultados tangibles".

"Su valor está en que acerca infraestructura y servicios de calidad a la ciudadanía, con participación activa de los gobiernos regionales, municipalidades, universidades públicas y empresas comprometidas con el desarrollo del país", comentó.

Proinversión informó de que, desde la creación del mecanismo en 2009 hasta el 23 de junio de 2026, se han adjudicado 1.406 intervenciones en todo el país, por un monto total de inversión de 22.384 millones de soles (6.564 millones de dólares).

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En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que se les devuelve, al término de la obra y de la verificación de los estándares de calidad, mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos. EFE