Sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 26 jun (EFE).-

SÁBADO 27

Caracas/La Guaira (Venezuela).- Las cifras de muertos y heridos tras los dos terremotos que sacudieron una zona central de Venezuela sigue subiendo conforme pasan las horas, mientras el país suramericano sigue recibiendo brigadas de rescatistas extranjeros para apoyar en la ardua búsqueda de supervivientes o víctimas.

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Santiago de Chile.- A la angustia de vivir en la distancia los terremotos más devastadores de la historia reciente de Venezuela, se suma el vacío y la desprotección que siente la comunidad venezolana en Chile tras dos años sin consulado y sin interlocutores oficiales que canalicen, en estas horas tan dramáticas, información sobre desaparecidos.

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Belgrado.- El partido nacionalista serbio SNS, del presidente populista Aleksandar Vucic, organiza una gran manifestación "patriótica" (del 26 al 28 de junio).

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Washington.- Convocan una jornada nacional multicultural y multirracial y una marcha que pasará frente a la Casa Blanca, en respuesta a lo que consideran una narrativa "excluyente" en la conmemoración del 250 aniversario de independencia de EE.UU. por parte del movimiento pro Donald Trump, MAGA.

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Santiago de Chile.- Las calles de Santiago acogen la XXVI Marcha del Orgullo, que por primera vez estará encabezada por un grupo de adultos mayores LGTBI y que es la primera que se celebra desde la llegada al poder del ultraconservador José Antonio Kast, contrario al matrimonio igualitario.

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Quito.- Organizaciones LGBTIQ+ en Ecuador realizan multitudinarias marchas por el Día del Orgullo para reivindicar sus derechos y alzar la voz contra la violencia y discriminación. Plataforma Gubernamental Norte, Quito, y Parque Centenario en Guayaquil.

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Ciudad de Panamá.- El desfile del Orgullo que impulsa la comunidad LGTBI+ en Panamá llamó a que toda la ciudadanía se sume este sábado a la iniciativa “Marea Roja con Orgullo”, para que durante la marcha todos vistan los colores de la selección nacional de fútbol, que participa en el Mundial, "en una jornada histórica de unidad, diversidad y celebración".

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San Salvador.- La comunidad LGTBI de El Salvador celebra este sábado su tradicional desfile del orgullo, en momentos en que en el país se registra el cierre de espacios para organizaciones sociales y de derechos humanos a causa de una ley de agentes extranjeros y violaciones a derechos humanos, según han denunciado diversas ONG.

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Lima.- La marcha del orgullo en Perú recorre las calles la capital Lima con integrantes de la comunidad LGTBI en reivindicación de sus derechos, ante las disposiciones impulsadas por grupos evangélicos en el Congreso para declarar a junio como el "mes de la vida y la familia" y eliminar el enfoque de género en la educación pública, para una enseñanza con valores igualitarios y de respeto entre las distintas diversidades.

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Ciudad de México.- Miles de personas participan en la Marcha del Orgullo LBFTI de Ciudad de México, una de las más grandes de Latinoamérica y que este año abogan por la Ley Integral Trans, la dignidad del trabajo sexual y contra la FIFA, en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

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Asunción.- Organizaciones del colectivo LGBTIQ+ convocan a la marcha del orgullo en la capital paraguaya, Asunción Microcentro de Asunción.

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Singapur.- Agrupaciones en favor de los derechos LGTBI organizan en la conservadora Singapur una serie de evento en favor de los derechos del colectivo con motivo del mes del Orgullo en un país donde en 2022 se despenalizó las relaciones sexuales consensuadas entre hombres.

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Bangkok.- Los tailandeses pueden rendir tributo ante los restos mortales de la difunda princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia, en un salón del Gran Palacio de Bangkok, tras la conclusión de los 15 días de rituales budistas reservados para los miembros de la Casa Real.

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Roma.- Miles de apasionados de la 'Vespa' de todo el mundo recorren las calles y los puntos más emblemáticos de Roma para celebrar los 80 años de esta icónica motocicleta, convertida a lo largo de su historia en todo un emblema del diseño italiano.

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Perpiñán (Francia).- Buscándose a sí mismo, en 1956 Joan Miró se alejó de los grandes centros culturales y se instaló en Mallorca, una decisión que dio paso a una nueva era vital y artística del maestro catalán y que protagonizará hasta el otoño una exposición en Perpiñán, surgida del hermanamiento de la ciudad fronteriza francesa con Palma de Mallorca.

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Bogotá.- Miles de hinchas colombianos se reúnen en el recinto cultural Vive Claro de Bogotá para ver en pantalla gigante el partido entre su selección y la de Portugal, que fue el partido más demandado de la FIFA a nivel internacional, en un evento en el que además cantarán artistas nacionales como Blessd y Aria Vega.

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DOMINGO 28

Caracas/La Guaira (Venezuela).- Seguimiento de las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron una zona central de Venezuela.

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Nueva York- La ciudad de Nueva York celebra este domingo el Desfile del Orgullo LGTBIQ+, una de las mayores manifestaciones del mundo en favor de los derechos del colectivo, que recorre Manhattan con miles de participantes en las calles.

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Bogotá.- La organización defensora de los derechos LGBTIQ+ Colombia Diversa entrega al Museo Nacional la demanda con la que, en 2010, reclamó el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y que fue clave para la decisión posterior de la Corte Constitucional.

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Bogotá.- Bogotá celebra Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Bogotá, una movilización en defensa de la igualdad y la diversidad que se celebra a mes y medio de que el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien está en contra de la adopción igualitaria, asuma la Presidencia de Colombia.

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Ciudad de México.- En México, algunas barberías están desafiando las normas de género de la industria de la belleza al eliminar categorías como "corte de dama" y "corte de caballero", convirtiendo un servicio en un "lugar seguro" para la identidad y la comunidad LGBT.

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Hebrón - En una inédita decisión, las autoridades israelíes decidieron este mes transferirse la gestión urbanística de la Tumba de los Patriarcas de Hebrón (Cisjordania), uno de los lugares santos del mundo más venerados por musulmanes y judíos, en una ruptura del protocolo de esta ciudad acordado en 1997 que, según el Gobierno palestino, amenaza con borrar la herencia islámica del enclave.

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Bangkok.- Los tailandeses residentes en Bangkok están llamados a las urnas para elegir al gobernador capitalino, unos comicios que sirven como termómetro tras las elecciones generales celebradas en febrero en las que venció el partido conservador Bhumjaithai, mientras que el progresista Partido del Pueblo sufrió una dura derrota.

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Tegucigalpa.- Conmemoración del 17 aniversario del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente de Honduras Manuel Zelaya.

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La Paz.- La Alcaldía de La Paz promueve la recuperación del Parque Laikakota, uno de los miradores más emblemáticos situados cerca del centro de la ciudad sede del Gobierno boliviano, con una intervención de limpieza, refacción y arte a la que ha convocado a ciudadanos y artistas.

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LUNES 29

Caracas/La Guaira (Venezuela).- Seguimiento de las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron una zona central de Venezuela.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Luque (Paraguay).- Los ministros de Exteriores y de Economía de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay participan en el LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR (CMC), que tendrá lugar un día antes de la cumbre de presidentes del bloque económico suramericano en la que Asunción traspasará la presidencia semestral rotatoria a Montevideo.

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Bruselas.- El Comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reúne en Bruselas con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, en un momento en el que la Unión Europea quiere intensificar el uso de sus instrumentos de política comercial para proteger a su industria de la competencia de Pekín.

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Luxemburgo.- Los ministros de Empleo y Políticas Sociales de la UE se reúnen en Luxemburgo para aprobar conclusiones sobre la crisis de la vivienda y la violencia en línea contra niñas, y debatir sobre el calor extremo y la pobreza.

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París.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa por vídeoconferencia en la presentación de la nueva edición de un informe de la OCDE que compara, con datos de 2025, la confianza de la población de sus países en las instituciones públicas, empezando por los gobiernos, así como cuáles son para los ciudadanos los principales desafíos, entre una lista en la que figuran entre otros la corrupción, la criminalidad, la inmigración, el empleo o la inflación.

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lgs/EFETV

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