Indra y la Universidad Carlos III crean el primer grado dual en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas de España

Indra Group y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han lanzado el nuevo grado dual en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas para el curso 26-27, una titulación pionera en el sistema universitario español que se impartirá en el Campus de Colmenarejo de la UC3M orientada a dar respuesta a la creciente demanda de profesionales "altamente cualificados" en uno de los ámbitos tecnológicos con "mayor impacto en el futuro".

Así, la nueva titulación se convierte en el primer grado en Tecnologías Duales en territorio español y la única titulación de modalidad dual ofertada en la Comunidad de Madrid, cuyo planteamiento está "basado en la colaboración universidad-empresa desde su definición" y en la que Indra está a la cabeza junto a otras entidades como Isdefe.

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Asimismo, según han transmitido desde Indra, el objetivo del programa consiste en formar ingenieros capaces de aplicar los principios de la física cuántica al desarrollo de soluciones reales en ámbitos como la computación cuántica, las comunicaciones seguras, el 'hardware' cuántico, la metrología y la sensórica avanzada y la ciberseguridad.

En este sentido, los estudiantes podrán integrarse "desde las primeras etapas de su formación" en entornos profesionales "reales" y proyectos tecnológicos "punteros" desarrollados junto a compañías líderes del ecosistema cuántico. Así, aquellos alumnos que opten por la vía dual tendrán además la oportunidad de "realizar sus prácticas curriculares en las instalaciones de Indra Group".

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De esta manera, tal como han explicado desde la entidad, los graduados estarán preparados para ejercer profesionalmente como ingenieros de sistemas cuánticos, orientados al diseño de soluciones de nueva generación; especialistas en metrología, centrados en el desarrollo de sensores de precisión extrema con aplicaciones en ámbitos como la medicina o la defensa; e ingenieros de criptografía, especializados en la protección de la información frente a los retos de la computación cuántica.

Así, esta titulación supone, según ha señalado la compañía, "un paso más" en la alianza de Indra Group y la UC3M, que ya cuentan con una cátedra orientada a la investigación avanzada en tecnologías cuánticas, radiofrecuencia, electromagnetismo aplicado y la tecnología espacial.

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