Fuerza Aeroespacial iniciará la repatriación de colombianos desde Venezuela tras terremoto

Bogotá, 26 jun (EFE).- La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) iniciará la repatriación de connacionales afectados por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles con un primer grupo de 23 deportistas, informó la institución este viernes.

"Inicialmente se va a hacer con un grupo de unos 23 deportistas nuestros que estaban allá y poco a poco se van a ir sumando las personas que, en coordinación con la Cancillería, necesiten regresar al país", explicó el comandante de la FAC, general Carlos Silva.

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Silva añadió que la institución mantendrá disponibles sus aeronaves para continuar con las labores de apoyo: "Estos no serán los únicos aviones, tenemos la disposición de toda la capacidad de carga y de transporte de la FAC para seguir ayudando".

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, elevó este viernes la cifra de fallecidos por los terremotos a 920 y la de heridos a 3.360.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Colombia (UNGRD) envió el pasado jueves un primer contingente de 63 rescatistas especializados a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los dos sismos.

"Nosotros vamos a llevar lo que se llama un equipo USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue), que tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, y cuenta con todos los implementos para rescatar personas atrapadas dentro de esos edificios", señaló el director encargado de la UNGRD, Javier Pava.

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El equipo de rescatistas está conformado por personal de élite de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército, especializado en operaciones de búsqueda y rescate urbano debido a su entrenamiento para operar en estructuras colapsadas. EFE