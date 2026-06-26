El Consejo de Cooperación del Golfo defiende abordar los misiles y drones iraníes en pro de la seguridad

Los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo han subrayado este jueves ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que la seguridad de Oriente Próximo "requiere abordar la totalidad de las amenazas de Irán, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines", rechazando "cualquier peaje, tasa o intento de ejercer control" sobre el estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Tras subrayar "el objetivo común de impedir que Irán desarrolle o adquiera armas nucleares, los ministros han recalcado que la paz y la seguridad regionales duraderas requieren abordar la totalidad de las amenazas de Irán, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines en la región", recoge el comunicado conjunto emitido al término del encuentro de nivel ministerial entre Estados Unidos y el Consejo.

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Asimismo, han subrayado la "importancia de la reapertura del Estrecho de Ormuz", argumentando que "la navegación libre, incondicional y sin restricciones, incluido el derecho de paso garantizado por el Derecho Internacional, sigue siendo esencial para la seguridad regional y global".

En este sentido, "han rechazado cualquier peaje, tasa o intento de ejercer control sobre el Estrecho", manifestando su "beneplácito" sobre el lanzamiento de un plan de evacuación para más de 11.000 marineros varados en la región anunciado por Omán y la Organización Marítima Internacional (OMI), que poco después de la difusión del comunicado ha sido suspendida temporalmente tras el impacto de un proyectil contra un buque carguero frente a las costas de Omán.

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Además, los responsables de Exteriores del Consejo han enfatizado que "cualquier comercio e inversión con Irán está condicionado y es reversible, supeditado al cumplimiento por parte de Irán del Memorando de Entendimiento y del acuerdo final" con Estados Unidos, a lo que han agregado el "cese de su comportamiento desestabilizador y la creación de las condiciones necesarias para la cooperación económica".

PRO "INTEGRIDAD TERRITORIAL" DE LÍBANO Y SIRIA SIN MENCIÓN A ISRAEL

Fuera de Irán, los ministros han reafirmado su apoyo al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, donde han reivindicado, a fin de "posibilitar la reconstrucción de Gaza", la importancia de "la desmilitarización de todos los grupos armados no estatales para y la necesidad de transferir la responsabilidad a un comité civil palestino tecnocrático e independiente".

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Además, han agradecido a Trump su oposición a "la anexión de Cisjordania", si bien no han mencionado a Israel. Según sus previsiones, "la reconstrucción de Gaza y las reformas de la Autoridad Palestina crearán las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino". Sobre la población del enclave, han incidido en que "nadie será obligado a abandonar Gaza y que quienes deseen marcharse podrán regresar libremente".

Paralelamente, han anunciado su apoyo Líbano y Siria, citando en concreto su "integridad territorial" pero sin mención alguna a la ocupación de parte de sus países por parte de Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha llegado en la última semana a presumir de las "zonas de seguridad" que sus tropas mantienen en la Franja de Gaza, Siria y Líbano".

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Sobre la situación de este último, los ministros han respaldado "la demarcación de fronteras permanentes" al tiempo que han celebrado las negociaciones bilaterales en curso con Israel. A este respecto, han incidido en "la importancia de mantener un proceso de negociación que no esté condicionado a los resultados de otros conflictos", mientras Washington y Teherán buscan finalizar al acuerdo negociando de manera paralela.