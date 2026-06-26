El canciller de Uruguay dice que el país analiza cómo hacer llegar ayuda a Venezuela

Montevideo, 26 jun (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, afirmó este viernes que el Gobierno analiza cómo hacer llegar carpas, medicamentos y otros insumos a Venezuela para apoyar a los afectados por los terremotos, aunque advirtió que las dificultades logísticas derivadas de la emergencia complican el traslado de la ayuda.

Lubetkin hizo estas declaraciones durante una videollamada con el cónsul general de la Embajada de Uruguay en Venezuela, Fernando Gustavo Sotelo, en la que estuvo presente la prensa.

El canciller explicó que "hoy el gran tema es rescatar y salvar vidas", por lo que hay que dar espacio a los países que tienen experiencia en terremotos.

"Está claro para un país como el nuestro que nosotros tenemos la capacidad de ayudar en la reconstrucción", manifestó.

"Vamos a hablar con el Ministerio de Defensa sobre el tema de las carpas, pero sobre todo tenemos que entender cómo podemos resolver el traslado en un momento en el cual está todo semi paralizado", informó el ministro y adelantó que verificará con el Ministerio de Salud Pública "algunos elementos en relación a la medicación", aunque allí surge el problema de cómo hacer los traslados.

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Desde Venezuela, Sotelo informó sobre la situación en Caracas y señaló que la ciudad "se encuentra paralizada", en medio de la incertidumbre sobre la posibilidad de nuevos sismos y a la espera de comenzar a definir cómo contribuir a la población afectada.

El Gobierno venezolano informó este viernes que la cifra de muertos por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles ascendió a 920 y los heridos a 3.360. Asimismo, anunció la militarización del estado costero de La Guaira para reforzar las labores de rescate, la distribución de alimentos y agua y la atención a la población afectada.

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Se estima que en Caracas viven unos 4.000 uruguayos, pero de momento la embajada no ha tenido reportes ni confirmación de fallecidos o heridos de esa nacionalidad.

Sotelo reconoció haber recibido "una cantidad importante" de mensajes de uruguayos que buscan a sus familiares en Venezuela, pero dijo que "es prematuro decir que hay uruguayos desaparecidos", ya que hay zonas que permanecen incomunicadas. EFE

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