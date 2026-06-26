EEUU relaja temporalmente sus sanciones sobre las transacciones a Venezuela tras el doble terremoto

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que autorizará "todas las transacciones" con Venezuela "relacionadas con labores de socorro por terremoto" que hasta ahora estarían prohibidas por las sanciones impuestas al país, una medida que responde al doble sismo que ha sacudido al territorio venezolano dejando un saldo de, al menos, 188 muertos y más de 1.500 personas heridas.

Concretamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha publicado un comunicado en el cual ha precisado que tales operaciones que, ha señalado, "de otro modo" no estarían permitidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés) podrán realizarse hasta el próximo 23 de octubre de este año.

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"Todas las transacciones relacionadas con las labores de ayuda tras el terremoto en Venezuela que, de otro modo, estarían prohibidas por el VSR quedan autorizadas hasta las 12.01 a. m., hora de verano del Este, del 23 de octubre de 2026", reza el texto.

La orden incluye el procesamiento o transferencia de fondos en nombre de personas de terceros países "hacia o desde" Venezuela en apoyo de las transacciones autorizadas por la licencia general.

No obstante, no autoriza el "desbloqueo de cualquier bien bloqueado" por el VSR, "ni cualquier otra transacción o actividad prohibida por cualquier otro decreto ejecutivo" del país, donde no se haga referencia a la presente licencia general.

Horas antes, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una ayuda valorada en 150 millones de dólares (más de 130 millones de euros) para hacer frente a los efectos del doble terremoto de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que se ha registrado en Venezuela la pasada noche.

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