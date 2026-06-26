Diputado de Hizbulá se opone al acuerdo marco firmado por el Líbano e Israel

Beirut, 26 jun (EFE).- El diputado de Hizbulá, Hasán Fadlallah, rechazó este viernes el acuerdo marco firmado en Washington entre el Líbano e Israel y aseguró que el pacto constituye "un regalo al enemigo israelí" por parte del Gobierno libanés, al tiempo que defendió que no tendrá consecuencias sobre la capacidad de resistencia del grupo chií.

En declaraciones a la cadena Al Mayadeen, cercana al movimiento chií libanés, Fadlallah, que es miembro del bloque parlamentario de Hizbulá, Lealtad a la Resistencia, afirmó que "la postura de Irán es clara" y sostuvo que Teherán "no firmará ningún acuerdo antes de la retirada israelí del Líbano".

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Asimismo, consideró que el Ejecutivo libanés "le ha hecho un regalo al enemigo israelí que no tendrá ningún efecto sobre el terreno" y advirtió de que el acuerdo solo tendrá "repercusiones negativas para el país".

El parlamentario aseguró que Hizbulá continuará con su estrategia de resistencia y afirmó que cualquier medida derivada del acuerdo será combatida, aunque precisó que "no con las armas".

"Nos mantenemos firmes en nuestra resistencia y esto nos impulsará a atraer a más gente", declaró.

Fadlallah también acusó a las autoridades libanesas de haber dado la espalda a la resistencia y a los sacrificios realizados por sus combatientes, y sostuvo que el pacto no ha logrado garantizar el cumplimiento de los compromisos por parte de Israel.

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En otro momento de su intervención, lanzó una advertencia al Gobierno para que no emplee al Ejército libanés contra la población ni contra la resistencia, al afirmar que cualquier poder que "oprime a su pueblo acaba pagando el precio".

Asimismo, rechazó cualquier eventual despliegue de fuerzas estadounidenses en el Líbano y aseguró que ninguna potencia podrá imponer su voluntad al pueblo libanés.

Las declaraciones de Fadlallah se producen después de la firma en Washington de un acuerdo marco entre el Líbano e Israel para establecer "una paz y seguridad duraderas", tras negaciones que han mantenido desde el martes las delegaciones de ambos países en Estados Unidos. EFE

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