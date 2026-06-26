De la Espriella empieza a conformar su gabinete y Petro está listo para la transición

Bogotá, 26 jun (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comenzó a conformar su gabinete este viernes, al nombrar al exsenador Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior, mientras que el mandatario saliente, Gustavo Petro, manifestó estar listo para la transición de Gobierno.

De la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, eligió como ministro a Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

El político de 51 años recibió el reconocimiento del presidente electo por haber sido uno de los primeros en apoyarlos durante la campaña, que culminó el domingo pasado con la victoria de De la Espriella sobre el izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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"Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción", expresó el presidente electo para describir al jefe de la cartera de Interior de su Gobierno.

Agregó: "El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria; el que NUNCA renunció a sus principios; el que NUNCA dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que NUNCA ha dejado de combatir a los corruptos".

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Lara Restrepo, quien fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y senador entre 2018 y 2022 por el partido de derechas Cambio Radical, se mostró "conmovido y profundamente honrado" por el nombramiento.

"Desempeñaré esta tarea con lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular. Seré un defensor incansable de la Constitución y el Estado de Derecho. Trabajaremos por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder, devolviéndole majestad y autoridad a nuestras instituciones", expresó en X.

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El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, se reunió de manera virtual este viernes con el presidente ejecutivo de CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz Granados, para explorar una agenda de cooperación "que acompañe la transformación" del país.

"Queremos que CAF sea un aliado estratégico del nuevo gobierno, aportando financiamiento, conocimiento y asistencia técnica para impulsar las grandes reformas, fortalecer nuestra inserción internacional y acelerar el crecimiento con desarrollo", expresó en X Restrepo, quien asumirá la Vicepresidencia el próximo 7 de agosto.

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Para Restrepo, quien fue ministro de Hacienda entre 2021 y 2022 durante el Gobierno de Iván Duque, es necesario "construir confianza, sumar capacidades y trabajar de la mano con los organismos multilaterales" para cumplir con los objetivos propuestos por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El presidente electo ha manifestado que hará un drástico ajuste fiscal, reducirá el tamaño del Estado y recuperará la producción de petróleo y gas.

Petro se reunió con el excandidato Cepeda para hablar sobre el futuro de la oposición y dijo que ya está preparado para comenzar la transición de Gobierno con el presidente electo.

"Nosotros estamos listos (...) Esperamos a que vengan y se queden", expresó a la prensa Petro, y agregó que aún no ha hablado con su sucesor, de quien será un férreo opositor.

En ese sentido, el mandatario señaló que el progresismo colombiano debe organizarse para que durante el Gobierno de De la Espriella no retrocedan "las reformas sociales".

"Abelardo debe venir aquí a recibir este Gobierno y felicitaciones, porque la supo hacer", añadió Petro.

El Pacto Histórico, partido de Petro y de Cepeda, anunció que ejercerá una "oposición firme, democrática y movilizada" frente a cualquier intento de desmontar las reformas impulsadas durante el actual Gobierno.

En ese sentido, al ser preguntados sobre quién liderará la oposición, Cepeda señaló a Petro, sin dar más detalles de cómo llevará a cabo la oposición el mandatario saliente, aunque después ambos dijeron que será la ciudadanía. EFE

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