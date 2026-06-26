Crónica del Senegal - Irak: 5-0

La selección masculina de fútbol de Senegal ha goleado este viernes por 5-0 a la selección de Irak, con doblete incluido de Pape Gueye, durante la tercera y última jornada del Grupo I en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, y donde los senegaleses apurarán sus cábalas para avanzar a los cruces.

En el BMO Field de Toronto, pronto se le pusieron de cara las cosas a Senegal. Tras un córner, una volea de Idrissa Gana Gueye dio en Rebin Sulaka y provocó otro saque de esquina, del que nació un cabezazo picado de Abdoulaye Seck y que rozó en el bote Habib Diarra para establecer el 1-0 en el minuto 4, con los iraquíes aún asentándose sobre el campo.

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Y poco después, Sulaka falló en un despeje que dejó a Sadio Mané en posición franca para entrar al área en solitario; ahí fue agarrado por Sulaka, expulsado con tarjeta roja directa bajo revisión del VAR tras constatarse que era el último defensor en una ocasión manifiesta de gol.

Una vez que acabó la larga consulta al videoarbitraje, el propio Mané lanzó esa falta al borde del área y el portero rival Ahmed Basil repelió el balón con una buena estirada. Con afán de recomponer cuanto antes a su equipo, Graham Arnold quitó a Ahmed Qasem e introdujo a Manaf Younis.

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Pese a ello, Ismaïla Sarr le creó peligro a la zaga mesopotámica con un tiro de diestra a la media vuelta y que se marchó por encima del travesaño. Luego, eso sí, Irak se replegó bien y hasta ya pasada la primera pausa de hidratación no sufrió, en tal caso con un zurdazo cruzado y raso de Ismail Jakobs que acarició el poste en el minuto 33.

Aparte de eso, los 'Leones de Teranga' no volvieron a amenazar el arco rival hasta el extenso tiempo de descuento, primero con una acción individual que Mané acabó con un derechazo alto y después con un remate de Moussa Niakhaté de cabeza en un córner, pero dirigiéndolo mal. Y justo antes del descanso, otra internada de Mané se quedó sin premio.

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Al regreso de vestuarios, los pupilos de Pape Thiaw se pusieron las pilas y lo demostró Ibrahim Mbaye con un esprint que truncó la defensa y más tarde con un centro al punto de penalti para una volea desviada de Mané. A continuación, tomó Diarra el relevo del ataque senegalés, con una ocasión suya sin tino y generando otra para un disparo raso de Sarr.

Todo ello precedió al 2-0, nacido de una pérdida de Zidane Iqbal al borde de su área; le robó el balón Lamine Camara, quien apuró hasta la línea de fondo y dio un pase de la 'muerte' para que Sarr se adelantase al zaguero Akam Hashem y remachase a bocajarro. Nada más sacar Irak del punto central, Sarr volvió a ser protagonista y fraguó el rápido 3-0.

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Con su alta presión, le quitó el esférico a Hashem y avanzó algunos metros hasta pasar a Pape Gueye, quien desde lejos se perfiló y ejecutó un zurdazo casi por la escuadra más alejada. La cuádruple sustitución hecha por el seleccionador de Senegal había dado sus frutos, animando a su equipo en busca de un marcador que mejorase su diferencial de goles.

De hecho, nada más volver de la segunda pausa para la hidratación, el mismo Pape Gueye logró el cuarto tanto senegalés con una fuerte volea de zurda y a bote pronto, acabando una jugada embarullada y con asistencia de Iliman Ndiaye. Éste, en su empeño ofensivo, anotó el 5-0 en el minuto 82 gracias a una carrera que culminó con un derechazo inapelable y alto.

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Ese golazo significó la 'manita' de los 'Leones de Teranga', que poco antes ya podía haber llegado con una vaselina que Mané estrelló en el palo, si bien parecía un centro-chut del exdelantero del Liverpool. De ahí hasta la conclusión del partido, el mejor fue el cancerbero iraquí, que evitó el gol senegalés por lo menos en otros tres tiros peligrosos.

Sin perforar más la portería de Basil, el conjunto africano selló su triunfo para cerrar con tres puntos su concurso en el Grupo I, esperando a que acabe toda esta fase inicial para ser uno de los mejores terceros clasificados. En cambio, Irak seguro que no estará en dieciseisavos de final, habiendo terminado como colista y sin puntos en su casillero.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SENEGAL, 5 - IRAK, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

SENEGAL: Diaw; Diatta, Seck (Ciss, min.58), Niakhaté, Jakobs; Gana Gueye, Diarra (P. Gueye, min.57), L. Camara (Jackson, min.57); I. Sarr (Diao, min.81), Mbaye (Ndiaye, min.57) y Mané.

IRAK: Basil; Putros, Sulaka, Hashem, Doski; Al Ammari, Iqbal (Yakob, min.67); Qasem (Younis, min.16), Jasim (Al Reeshawee, min.58), Bayesh; y Al Hamadi (Yousif, min.58).

--GOLES:

1-0, min.4: Diarra.

2-0, min.56: Sarr.

3-0, min.59: P. Gueye.

4-0, min.71: P. Gueye.

5-0, min.82: Ndiaye.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó con tarjeta amarilla a Seck (min.18) y Gueye (min.81) por parte de Senegal, y a Al Ammari (min.75) y Doski (min.90) en Irak; y expulsó con roja directa a Sulaka (min.13) en Irak.

--ESTADIO: BMO Field, 43.036 espectadores.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por los fallecidos a causa de los recientes terremotos en Venezuela.