China Hoy: El diálogo entre las civilizaciones China-ALC avanza hacia una nueva etapa de integración profunda

PR Newswire

PEKÍN, 25 de junio de 2026

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente se publicó de manera oficial el Informe de Investigación Conjunta de Medios de Comunicación y Think Tanks China-ALC: La Iniciativa para la Civilización Global entre China y América Latina y el Caribe: prácticas y perspectivas, impulsado por el Centro para las Américas del Grupo de Comunicaciones Internacionales de China (CICG, por sus siglas en inglés) y elaborado conjuntamente por académicos de medios de comunicación y think tanks de China y varios países latinoamericanos.

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El año 2026 marca el tercer aniversario de la presentación de la Iniciativa para la Civilización Global (ICG). El informe hace un balance sistemático de los logros prácticos alcanzados por China y América Latina y el Caribe (ALC) en materia de intercambios entre civilizaciones durante estos tres años, y plantea perspectivas y recomendaciones sobre las futuras vías de cooperación bilateral.

En la nueva etapa de construcción de una comunidad de futuro compartido China-ALC, ambas partes seguirán avanzando con una mentalidad abierta e inclusiva, con sinceridad y espíritu de beneficio mutuo y con espíritu innovador, para escribir juntas un nuevo capítulo en el intercambio y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones humanas, y aportar más "sabiduría chino-latinoamericana" a la paz y el desarrollo del mundo.

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PDF: https://www.chinahoy.com.cn/2018/tj/202606/W020260615592392608832.pdf

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FUENTE China Hoy