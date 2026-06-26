La ONU apunta que la legalización del cannabis aumenta su consumo y potencia

Viena, 26 jun (EFE).- La ONU apunta que la legalización del consumo recreativo del cannabis, aprobado en numerosos países, aumenta su consumo y potencia, además de llevar a su "normalización social", especialmente en Norteamérica.

"La producción, el tráfico y el consumo de cannabis están evolucionando, probablemente en parte debido a los cambios continuos en la percepción de la droga en el momento en que muchas jurisdicciones, en particular en América del Norte, adoptaron políticas de legalización o despenalización", señala el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, difundido este viernes en Viena.

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En la última década, más de 20 estados de EE.UU., así como Canadá y países como Uruguay, entre otros, han legalizado el uso recreativo del cannabis, algo prohibido en los tratados internacionales, que sólo permiten su uso para fines médicos o científicos.

El informe señala que el cannabis sigue siendo la droga más popular del mundo, con 256 millones de consumidores en 2024, un 40 % más que hace diez años.

En 2024, el 4,8 % de las personas de entre 15 y 64 años del mundo consumió cannabis, mientras que una década antes esa cifra se situaba en el 3,8 %.

Norteamérica es la región con la mayor tasa de consumo, alcanzando al 20,5 % de su población adulta.

El informe recalca que los marcos legales y el consumo se influyen mutuamente, reforzando un ciclo de creciente "normalización".

"En América del Norte, la legalización del cannabis para uso no médico ha avanzado a lo largo de un proceso continuo de normalización gradual del consumo, impulsado en gran medida por la promoción comercial del cannabis medicinal", dice el documento.

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Esta normalización refleja cambios sociales, por ejemplo en Canadá, donde "se ha producido un aumento significativo en la aceptabilidad social del uso no médico del cannabis".

Esto implica una menor percepción del riesgo asociado a su consumo.

Como ejemplo, el informe destaca que en EE.UU. "el uso regular de productos de cannabis, en particular de aquellos de alta potencia, ha superado en los últimos años la proporción de personas que consumen alcohol a diario".

La legalización ha generado también una peligrosa competencia con el cannabis que se vende en el mercado negro, que para diferenciarse ofrece un producto más potente.

La ONU señala que el cannabis ilegal es a menudo "más potente y más barato que los productos del mercado legal y regulado, y que de esta manera las cadenas de suministro ilegales retienen su base de clientes". EFE