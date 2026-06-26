Grossi dice que las conversaciones para visitar Irán arrancaron pese a negativa de Teherán

Tokio, 26 jun (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, insistió este viernes en que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán tendrán lugar y subrayó que las conversaciones ya ha comenzado, pese a la "guerra de declaraciones" con Irán por su negativa a las visitas.

"Tuvimos un intercambio con la parte iraní a nivel técnico, y la expectativa es que este proceso continuará", afirmó Grossi durante una rueda de prensa en Tokio, al tiempo que afirmó que para supervisar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán "tenemos que llevar a cabo inspecciones, no hay otro modo".

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"El trabajo técnico ha comenzado y esperamos estar allí pronto", insistió. EFE

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