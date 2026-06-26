Autoridades mexicanas decomisan 3 inmuebles y armamento vinculados al Cartel de Sinaloa

Ciudad de México, 26 jun (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este viernes del decomiso de inmuebles, vehículos y armamento vinculado al Cartel de Sinaloa, también conocido como el Cartel del Pacífico, en el estado de Durango en el norte de México.

El decomiso fue confirmado en una publicación en la cuenta de X del Gabinete de Seguridad de México, en el que participaron en trabajos de inteligencia y cooperación internacional agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

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En el operativo las autoridades decomisaron tres inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones vinculados al Cartel del Pacífico, denominación que el Gobierno utiliza para referirse al Cartel de Sinaloa.

Se trata del grupo delictivo con más presencia en Estados Unidos y cercano al capo Joaquín 'el Chapo' Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

El mes pasado, autoridades mexicanas detuvieron en el municipio de Tamazula, Durango, a diez presuntos integrantes del grupo Gente del Guano, una facción del Cartel del Pacífico, liderada por Aureliano Guzmán Loera, hermano mayor de 'El Chapo'.

Entre Durango, Chihuahua y Sinaloa (noroeste) se encuentra la zona montañosa conocida como el Triángulo Dorado en la que históricamente se han producido drogas ilícitas y un foco rojo para agentes de seguridad de México y Estados Unidos. EFE