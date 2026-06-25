Supremo de EEUU falla a favor de Trump y avala revocar amparo TPS para haitianos y sirios

Washington, 25 jun (EFE).- La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor del Gobierno del presidente Donald Trump y avaló la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos y sirios, una decisión que podría dejar sin amparo migratorio a cerca de 360.000 personas.

Compartir nota: