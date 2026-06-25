Supremo de EEUU dice que no hace falta etiquetar el glifosato con advertencia sobre cáncer

Filadelfia (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. consideró este jueves que los estados del país no pueden obligar a fabricantes de glifosato, herbicida de uso agrícola, a que alerten sobre sus propiedades supuestamente carcinogénas puesto que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) del país norteamericano no ha establecido que la exposición al producto provoque cáncer.

El fallo supone una victoria para el gigante agrícola Monsanto, que está en el origen del caso después de que una corte de Misuri condenara a la multinacional a compensar a un demandante que desarrolló línfoma de Hodgkin por no advertir que su herbicida podía causar esta enfermedad. EFE

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