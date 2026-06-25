Proyectos de jóvenes de Panamá y México en iniciativa de Unesco y grupo de k-pop SEVENTEEN

París, 25 jun (EFE).- El proyecto mexicano Color y Coraje, de Aarón Salazar, y el panameño Entre Varetas, de Justine Linton, figuran entre las iniciativas jóvenes seleccionadas por la Unesco y el grupo de k-pop SEVENTEEN para recibir apoyo para ampliar su escala, en un paso más de la colaboración de la banda y la agencia de la ONU para empoderar a la juventud.

Junto a otros ocho proyectos de jóvenes de países como Rumanía, Filipinas, China, Egipto o Nigeria, los de Salazar y Linton fueron presentados este jueves en un acto en la sede de la Unesco en París, que estuvo presidido por Åsa Regnér, subdirectora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y por Joshua, uno de los 13 integrantes de SEVENTEEN.

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"Compartimos la convicción fundamental de que la gente joven debe ser empoderada para liderar el cambio", resaltó el cantante y bailarín surcoreano-estadounidense, cuya presencia desató la locura en el auditorio principal de la Unesco, al que acudieron unas 800 personas como público, sobre todo jóvenes.

Regnér, por su parte, resaltó que en un momento en el que muchos jóvenes viven "tiempos turbulentos", es importante también mostrar que hay "esperanza" y apoyar las "ambiciones" y los "sueños" de quienes tienen ideas para hacer el mundo mejor.

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Y para eso agradeció el apoyo de la archifamosa banda de k-pop, que es embajadora de buena voluntad de la Unesco desde 2024 y que, aportando un millón de dólares, lanzó ese año junto la agencia de la ONU el programa 'Going together', cuyo objetivo es abordar los retos que afectan al bienestar y al desarrollo de los jóvenes y sus comunidades, entre otras cosas, fomentando la creatividad.

Esa iniciativa -que recibió hasta la fecha más de 2.000 candidaturas- apoyó ya a un centenar de proyectos de jóvenes de 64 países, dedicados a temas como la restauración ecológica o la terapia con arte.

Los diez proyectos presentados hoy forman parte de los cien que ya se beneficiaron del programa, pero han sido escogidos por la Unesco y SEVENTEEN por su carácter "sobresaliente" para recibir una ampliación del apoyo con financiación adicional y programas de formación específica.

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El mexicano Color y Coraje promueve la lucha contra la discriminación racial entre jóvenes estudiantes al abordar en talleres "las barreras que pueden afectar a la autoestima y al acceso a la salud, la educación y las oportunidades laborales" de las personas afectadas, detalló la Unesco.

La iniciativa llegó a 12 centros educativos de Nuevo León y Oaxaca en una primera fase que benefició a más de 310 alumnos, entre ellos jóvenes indígenas y migrantes, y puso de manifiesto graves dificultades. En algunos centros, por ejemplo, ningún alumno sabía definir el racismo, el 75 % afirmaba sentirse excluido y el 70 % se sentía sin apoyo a la hora de perseguir sus sueños.

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Con el apoyo adicional anunciado hoy buscará llegar a otras regiones de méxico, como Yucatán, Quintana Roo y a más lugares de Oaxaca.

El panameño Entre Varetas, por su parte, combina talleres de ganchillo con "psicoeducación en un entorno de apoyo y libre de estigmas".

Arrancó en la provincia de Chiriquí y la ampliación del apoyo servirá para introducir el suprarreciclaje textil como metodología fundamental, lo que permitirá a los participantes transformar materiales desechados en nuevas prendas. EFE

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