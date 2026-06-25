La jueza del 'caso Andic' cita a declarar a los primeros testigos el próximo martes

La jueza de Martorell (Barcelona) que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, tomará declaración a los cuatro primeros testigos el martes 30 de junio y a tres más el viernes 3 de julio, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este jueves en un comunicado.

El viernes, la instructora aceptó la petición de la fiscal, Teresa Yoldi, de tomar declaración en sede judicial a una decena de testigos, entre los que figuran las dos hijas del fundador de Mango y hermanas del investigado por un presunto delito de homicidio, Jonathan Andic.

PUBLICIDAD

La jueza también acordó tomar declaración a la terapeuta familiar y a agentes de la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos d'Esquadra que inspeccionaron la zona donde cayó Isak Andic, cerca de las Coves del Salnitre de Collbató (Barcelona), según el auto consultado por Europa Press.

EL MÓVIL

En el mismo auto, la magistrada ordenó nuevas diligencias de investigación, en su mayoría relativas al móvil del único investigado por estos hechos.

En concreto, solicitó a la Unidad Territorial de Homicidios de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra esclarecer las fechas y actuaciones de Jonathan Andic durante su desplazamiento a Ecuador (viaje en que el investigado sostiene que le sustrajeron su teléfono móvil), incluyendo los itinerarios y actividades que hizo y los contactos que mantuvo.

PUBLICIDAD

También pidió a los Mossos hacer un informe técnico para saber el funcionamiento de la aplicación WhatsApp en un ordenador (dispositivo que pide incautar) con el fin de ver si es posible usar dicha herramienta sin el terminal móvil.

Además, solicitó al responsable de Ciberseguridad de Mango un registro con todos los terminales corporativos entregados y recibidos por Jonathan Andic de 2020 a 2025, y ordenó una comisión rogatoria a Apple para que aporte toda la información respecto a la cuenta asociada a su terminal desde diciembre de 2024, cuando sucedieron los hechos, hasta marzo de 2025.

PUBLICIDAD

Sobre el terminal desaparecido en Quito, la magistrada pidió investigar todas las comunicaciones, registros de tráfico y conexiones asociados al dispositivo de Andic en la franja horaria en la que estuvo posicionado en las antenas de telefonía que dan cobertura al lugar del suceso.