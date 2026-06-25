PlayStation endurece las normas para publicar videojuegos en su plataforma

Sony lleva desde principios de año aplicando cambios en las directrices de publicación de videojuegos en PlayStation Store que las han vuelto más estrictas y han dejado fuera a desarrolladores como el estudio Afil Games, que ha denunciado la retirada de sus juegos.

La firma tecnológica se ha propuesto elevar la calidad de los videojuegos de PlaySation y para ello lleva meses retirando títulos considerados basura, es decir, que son copias de otros independientes populares, están inacabados, tienen mala calidad o directamente han sido creados con una inteligencia artificial para conseguir dinero.

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Esta decisión ha afectado a estudios y editoras como GoGame Console Publisher, Welding Byte, ThiGames y VRCForge Studios, y próximamente lo hará también con el estudio brasileño Afil Games, que ha denunciado la situación a través de X (antes Twitter).

Afil Games ha confirmado que que PlaySation no ha hecho público: que "desde principios de este año, ha estado implementando directrices más estrictas para la publicación de juegos en su plataforma".

Esos cambios han llevado a que el modelo de negocio de Afil Games ya no sea compatible con lo que se espera de un videojuego que pueda publicarse en PlaySation, y por ello la compañía ha decidido "no seguir con la asociación para futuros lanzamientos", lo que también implica que los juegos actualmente disponibles, serán retirados de PSN Store próximamente.

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Asegura que tiene proyectos en desarrollo, y ha agradecido el apoyo a los seguidores de sus juegos. "Seguimos comprometidos a ofrecer nuevas experiencias a nuestros jugadores a través de Xbox One, Xbox Series, Microsoft Store y Nintendo Switch", ha concluido su comunicado.