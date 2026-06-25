Macron anuncia el envío inmediato de un equipo de 85 rescatistas a Venezuela tras los terremotos

París, 25 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro hacia Venezuela, tras los violentos terremotos que han sacudido Caracas y varias regiones del país.

"Un equipo de 85 rescatistas franceses especializados en salvamento y desescombro será desplegado de inmediato", dijo el jefe de Estado francés en un mensaje en sus redes sociales, tras mantener una conversación con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en la que expresó la solidaridad de Francia con el pueblo del país latinoamericano y trasladó sus condolencias a las víctimas y a sus familias.

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Francia, añadió Macron, está dispuesta a actuar junto a sus socios europeos para aportar asistencia a las poblaciones afectadas en función de las necesidades planteadas por las autoridades venezolanas.

El dispositivo anunciado por Macron se enmarca en la respuesta de solidaridad internacional ante el seísmo, que ha causado graves daños materiales y un número aún por determinar de víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó, mediante modelos automáticos basados en la intensidad de los seismos, la densidad de población y la vulnerabilidad de las construcciones, que el número final de víctimas podría situarse entre 10.000 y 100.000 personas.

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El organismo calcula una probabilidad del 42 % para ese escenario, frente a un 33 % de posibilidades de que la cifra se sitúe entre 1.000 y 10.000 fallecidos.

París, 25 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este jueves su apoyo al pueblo venezolano tras los dos terremotos que sacudieron el país y que han causado decenas de muertos y centenares de heridos, según el balance oficial provisional.

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"Pensamientos y apoyo al pueblo venezolano tras el terremoto que ha golpeado al país. Expreso toda mi solidaridad a las víctimas, a sus seres queridos y a quienes están movilizados en el terreno", señaló el jefe de Estado francés en un mensaje difundido en sus redes sociales.

También la ministra delegada para la Francofonía, Asociaciones Internacionales y Franceses en el Exterior, Éléonore Caroit, manifestó el respaldo de Francia a Venezuela.

"Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras los violentos terremotos que han golpeado el país. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familiares y todos los equipos de rescate movilizados", afirmó.

El Ministerio francés de Asuntos Exteriores informó además de que la embajada de Francia en Caracas sufrió daños materiales a causa del terremoto. No obstante, precisó que todo el personal diplomático y administrativo ha sido localizado y se encuentra a salvo.

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París añadió que sus servicios consulares permanecen movilizados y en contacto con la comunidad francesa en Venezuela, y señaló que, por el momento, no tiene constancia de víctimas francesas.

Francia indicó asimismo que está dispuesta a estudiar, junto con sus socios europeos, formas de responder a las necesidades más urgentes de la población venezolana, en particular a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil si las autoridades venezolanas solicitan asistencia.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que el titular de la cartera, Jean-Noël Barrot, sigue de cerca la evolución de la situación y mantiene contactos con su homólogo venezolano para evaluar las necesidades prioritarias y las posibles modalidades de apoyo que París podría aportar a las poblaciones afectadas.

Son nuevas muestras de apoyo que llegan al país mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron especialmente al estado costero de La Guaira, en el norte del país.

Según el balance oficial comunicado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la catástrofe ha dejado hasta el momento 32 fallecidos y más de 700 heridos.

Rodríguez calificó la situación en La Guaira de "verdadera tragedia" y anunció que la región será considerada zona de desastre tras el colapso de decenas de edificios.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó, mediante modelos automáticos basados en la intensidad de los seismos, la densidad de población y la vulnerabilidad de las construcciones, que el número final de víctimas podría situarse entre 10.000 y 100.000 personas.

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El organismo calcula una probabilidad del 42 % para ese escenario, frente a un 33 % de posibilidades de que la cifra se sitúe entre 1.000 y 10.000 fallecidos.