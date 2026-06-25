LaLiga Hypermotion cierra la 2025-26 con más de 27,6 millones de espectadores en España, su máximo histórico

LaLiga Hypermotion cerró la temporada 2025-26 con más de 27,6 millones de espectadores acumulados en España, los mejores datos de audiencia del actual ciclo audiovisual y un crecimiento del 59% respecto a la campaña anterior, según informó LaLiga.

"El dato confirma la evolución sostenida de LaLiga Hypermotion como producto audiovisual y refuerza el valor de una competición que ha ganado presencia, accesibilidad y continuidad a lo largo de toda la temporada", destacó la patronal en su comunicado.

A lo largo de 42 jornadas de fase regular y cuatro jornadas de 'playoff', disputadas entre agosto y junio, LaLiga Hypermotion ofreció casi 11 meses de competición y 468 partidos, "manteniendo el interés de los aficionados durante toda la temporada y demostrando su capacidad para generar seguimiento más allá de los momentos decisivos", al haberse disputado "una de las temporadas más competidas e igualadas de los últimos años".

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Y es que los 22 clubes estuvieron vivos en la lucha por sus objetivos hasta las últimas semanas de la campaña, y tanto la lucha por el 'playoff' como la batalla por evitar el descenso se decidieron en la última jornada. Los 72 puntos del Burgos CF, la mayor cifra jamás registrada por un club que no logró clasificarse para el 'playoff', reflejan el nivel de exigencia de esta temporada.

Según destacó LaLiga, la fase regular registró su mejor dato de las últimas cuatro temporadas, con una audiencia media de más de 46.550 espectadores por partido, un 76% más que al inicio del ciclo. Además, 180 partidos superaron los 50.000 espectadores. ·Este comportamiento demuestra que el aumento de audiencia no se concentra únicamente en los encuentros de mayor repercusión, sino que se distribuye a lo largo de toda la temporada", agregó el comunicado.

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La fase de 'playoff' reunieron más de 1,8 millones de espectadores acumulados, convirtiéndose en el 'playoff' más visto del actual ciclo audiovisual. Las semifinales superaron por primera vez el millón de espectadores y el partido decisivo por el ascenso entre la UD Almería y el Málaga CF registró 482.800 espectadores, siendo el encuentro más visto de LaLiga Hypermotion en las últimas cuatro temporadas.

La presencia del canal LaLiga Hypermotion en más de 25 operadores ha permitido "ampliar significativamente los puntos de acceso disponibles para los aficionados, incrementando la capilaridad de la competición y reforzando su capacidad para llegar a nuevos públicos". "A ello se suma una mayor accesibilidad a través de nuevos modelos de consumo y una exposición reforzada del producto, ampliando su alcance dentro del mercado audiovisual español", dijo el comunicado.

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