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Los 27 restringen los visados a Somalia por no cooperar en el retorno de migrantes expulsados por la UE

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Los Veintisiete han acordado este jueves endurecer provisionalmente las condiciones de expedición de visados a nacionales procedentes de Somalia, una medida con la que el bloque castiga la falta de cooperación de este país en el retorno de sus nacionales que hayan llegado de manera irregular a suelo comunitario y contra los que pesa una orden de expulsión.

Así, los países de la UE ya no pueden expedir visados de entrada múltiple a ciudadanos somalíes y deben suspender las exenciones por las que hasta ahora los nacionales de este país podían optar a procedimientos agilizados para tramitar el visado.

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También queda en suspenso la exención del pago de tasas de que disfrutaban hasta ahora los titulares de un pasaporte diplomático y de servicio.

Otra de las medidas que endurecerán las condiciones de visado para Somalia es la de elevar de 15 a 45 días naturales el plazo estándar para tramitar la solicitudes del documento consular.

La suspensión es temporal, pero no tiene fecha de finalización específica. El objetivo es alentar a Somalia a mejorar la cooperación en materia de readmisión, y la Comisión Europea seguirá evaluando los progresos realizados, según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.

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