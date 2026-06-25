Agencias

La UE expresa su solidaridad con Venezuela y está "preparada para intensificar" la ayuda

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Bruselas, 25 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó este jueves la solidaridad de la Unión Europea (UE) con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron esta madrugada al país sudamericano.

"Pienso de manera especial en las víctimas y sus familiares. Estamos con vosotros", añadió la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aseguró que la UE "está preparada para intensificar la asistencia" en Venezuela y expresó también sus condolencias hacia las víctimas.

"Estamos siguiendo la situación con nuestro personal y socios allí. Los socios financiados por la UE ya están prestando ayuda sobre el terreno. 'Copernicus' está activado", informó la comisaria en otro mensaje en redes sociales. EFE

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