La tasa de desempleo en México se sitúa en el 2,8 % en mayo

Ciudad de México, 25 jun (EFE).- La tasa de desempleo en México llegó en mayo al 2,8 % de la población económicamente activa (PEA), informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato sobre desempleo es similar al del mismo mes de 2025, pero mayor al 2,5 % registrado en mayo de 2026, precisó el organismo autónomo en su informe.

La población desocupada fue de 1,7 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) del 2,8 % de la PEA.

Respecto a mayo de 2025, la población desocupada aumentó en 22.000 personas, detalló el Inegi.

La PEA del quinto mes del año llegó a 62,1 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59,1 % y una población activa mayor en 460.000 personas a la de mayo de 2025.

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De la PEA, 60,4 millones de personas estuvieron ocupadas durante mayo, 438.000 más que en el mismo mes de un año antes, precisó el Inegi.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4,2 millones, el 7 % de la población ocupada, porcentaje inferior al 7,1 % que se registró en mayo de 2025.

Los trabajadores informales en abril totalizaron 33,4 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en el 55,2 %.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44,4 % del total en servicios, en comercio 19,9 %, en manufacturas el 16,2 %, en actividades agropecuarias 10 % y en construcción 8 %.

Mientras que en ‘otras actividades económicas’, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0,6 % y otro 0,8 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en el quinto mes del año fue de 24,9 millones y la masculina de 35,5 millones, con una tasa de participación del 45,8 % en mujeres en edad de trabajar y del 74,2 % en hombres.

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Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0,6 % en el 2025, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento del 1,5 % del PIB en 2024. EFE