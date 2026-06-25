La Comunidad Andina llama a la solidaridad y la cooperación con Venezuela tras terremotos

Lima, 25 jun (EFE).- La Comunidad Andina llamó este jueves a la solidaridad y cooperación internacional con Venezuela para atender la emergencia causada por el doble terremoto registrado el miércoles en este país, que deja hasta el momento un saldo de víctimas de 164 muertos y 971 heridos, así como enormes daños materiales.

El organismo integrador, compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, expresó en un comunicado de la secretaría general "su profunda solidaridad con el pueblo venezolano y sus más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas, así como sus deseos de pronta recuperación a quienes resultaron heridos".

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Asimismo, hizo un "reconocimiento a la labor que vienen desarrollando las autoridades y los equipos de respuesta y emergencia para atender a la población afectada".

La Comunidad Andina, que tiene en Lima la sede de la secretaría general, recordó que "Venezuela, como parte de la subregión andina, mantiene profundos vínculos históricos, culturales y humanos con los países miembros" de este organismo de integración.

"En estos momentos tan difíciles, la Secretaría General de la Comunidad Andina reafirma su cercanía con el pueblo venezolano y expresa su confianza en que, mediante la solidaridad y la cooperación, será posible superar las consecuencias de esta tragedia", concluyó.

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Según el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos, el Caribe venezolano experimentó un "doblete sísmico", un fenómeno donde dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, y que en este caso fue con un lapso de 39 segundos.

Los movimientos, de magnitudes de 7,2 y 7,5, causaron grandes afectaciones en Caracas y otras ciudades vecinas, como La Guaira, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales. EFE