El Congreso unicameral peruano cerró sus sesiones plenarias tras 31 años de funciones

Lima, 25 jun (EFE).- El Congreso unicameral peruano, conformado por una cámara de 130 representantes, cerró el miércoles sus sesiones plenarias tras 31 años de funciones, con lo cual comenzó el proceso de instalación de las futuras cámaras de senadores y diputados, que ejercerán funciones desde fines de julio próximo.

Durante la última sesión del pleno unicameral, el presidente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, realizó un balance del periodo parlamentario 2021-2026 y aseguró que el Legislativo "cumplió un papel decisivo para preservar la democracia" en su país.

"El Perú estuvo en más de una ocasión al borde del abismo institucional. No caímos en él porque existió un Congreso que, con todas sus limitaciones y heterogeneidad, mantuvo en pie el orden constitucional. Ese es quizás el mayor logro de este Parlamento", dijo.

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Rospligliosi destacó la oposición al fallido intento de golpe de Estado de expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la aprobación de la reforma constitucional que restableció la bicameralidad, que es considerada la modificación institucional más importante desde la Constitución de 1993.

El legislador, quien será uno de los senadores del próximo Congreso, reconoció también que el Parlamento afrontó "errores y decisiones que serán evaluadas por la historia", pero aseguró que siempre actuó "con la mejor voluntad de servir al país".

"Espero que el nuevo Congreso bicameral legisle con técnica, visión de país y responsabilidad, para que el Perú encuentre finalmente la estabilidad institucional que tanto necesita", concluyó.

El proceso de transición

El Congreso informó que luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara la semana pasada los resultados de la elección para el Senado y la cámara de diputados, comenzó el proceso de constitución de este poder del Estado para el periodo 2026-2031.

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De esa manera concluirá totalmente el sistema legislativo unicameral que comenzó en Perú tras las elecciones de 1995, dos años después de la promulgación de la Constitución elaborada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Este Congreso estuvo constituido en un principio por 120 legisladores, pero desde las elecciones generales de 2011 se incrementó a 130 representantes.

En 2024, el actual parlamento realizó una reforma constitucional para establecer el retorno a la bicameralidad, a pesar de que en un referendo, realizado en 2018, el 90 % de los peruanos manifestaron su rechazo a esa propuesta.

El nuevo Legislativo estará conformado por 130 diputados y 60 senadores que fueron elegidos en los comicios generales del pasado 12 de abril, que también determinaron una segunda vuelta presidencial entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

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Los resultados de los comicios presidenciales, que se celebraron el 7 de junio y aún deben ser promulgados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), determinaron que Keiko Fujimori será la presidenta de Perú en el quinquenio 2026-2031.

En el nuevo Parlamento estarán representantes de los partidos de Fujimori, Fuerza Popular, y de Sánchez, Juntos por el Perú, así como del centrista Partido del Buen Gobierno, del ultraderechista Renovación Popular y de los izquierdistas Partido Cívico Obras y Ahora Nación. EFE

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