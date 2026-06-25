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La OEA afirma que la "comunidad hemisférica" está "preparada" para apoyar a Venezuela tras los seísmos

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha asegurado este jueves que la "comunidad hemisférica" está "preparada" para prestar "todo su apoyo" a Venezuela y su población tras los terremotos registrados durante la madrugada y que se han saldado con al menos 164 muertos y casi mil heridos en el país caribeño.

En este sentido, ha expresado a su vez su solidaridad con Colombia, Curazao y Aruba, donde también se han podido sentir los seísmos. "Ante todo, nuestros pensamientos están con estos pueblos", ha dicho durante un discurso al término de la Asamblea General de la organización.

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"Aún se desconoce mucho, pero la comunidad hemisférica va a estar lista para apoyar al pueblo de Venezuela en este momento tan difícil", ha subrayado, antes de trasladar todo su apoyo.

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes temblores han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios derrumbados en La Guaira, considerada la zona más afectada por los terremotos, donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate".

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