La Junta y la Embajada de Ecuador en España abordan nuevas vías de colaboración económica y empresarial

Andalucía Trade y la Embajada de Ecuador en España han desarrollado este jueves un encuentro con el objetivo de reforzar las relaciones económicas y empresariales entre ambos territorios y analizar nuevas oportunidades de inversión y cooperación. El encuentro, celebrado en la sede de la agencia pública en Sevilla, ha estado presidido por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, portavoz del Gobierno andaluz en funciones, y presidenta de Andalucía Trade, Carolina España, y la embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade Muñoz.

En la cita han participado además el director general de Andalucía Trade, Antonio Castro; el consejero comercial de la Embajada de Ecuador en España, Borys Alfredo Mejía Aguirre, y el cónsul honorario de Ecuador en España, Héctor Salgado Rodríguez. Según ha recapitulado la Junta en una nota, los intercambios comerciales entre Andalucía y Ecuador alcanzaron en 2025 los 123 millones de euros, y en el primer cuatrimestre del año 2026 han crecido las ventas un 42%, impulsadas por las exportaciones de aceite de oliva, que se han incrementado un 47% sobre enero-abril de 2025.

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Durante el encuentro, ambas partes han analizado vías para ampliar la colaboración entre ambos territorios que den lugar a incrementar los intercambios comerciales y las oportunidades de negocio entre empresas andaluzas y ecuatorianas. Asimismo, se ha abordado la organización en el futuro de una misión empresarial andaluza a Ecuador y de una misión inversa de empresas ecuatorianas a Andalucía, con el objetivo de "facilitar contactos comerciales, identificar oportunidades de inversión y favorecer el desarrollo de proyectos conjuntos".

Asimismo, el Gobierno andaluz ha destacado que Andalucía Trade realizó el pasado año una quincena de acciones con mercado objetivo Ecuador, y en este ejercicio, destacan tres misiones comerciales directas, una ya realizada de agroalimentario; otra que tendrá lugar la próxima semana, de industria auxiliar de la agricultura, y la tercera, que ya está convocada para primeros de octubre, de carácter multisectorial.

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Otro de los asuntos tratados es el fomento de la cooperación entre Andalucía Trade y ProEcuador, organismo dependiente del Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, que "permitirá impulsar iniciativas conjuntas de promoción económica e internacionalización", ha resaltado.

Con este encuentro, la Junta ha subrayado que Andalucía Trade continúa reforzando su red de relaciones institucionales internacionales y su compromiso con la apertura de nuevas oportunidades para las empresas andaluzas en mercados estratégicos de América Latina. Los ámbitos de mayor oportunidad para las empresas andaluzas en Ecuador se centran en sectores como las energías renovables, tecnología agroalimentaria y acuícola, agua y saneamiento, franquicias, turismo, TIC y maquinaria industrial.

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Pr su parte, la consejera de Economía en funciones ha destacado en su intervención la importancia de la relación entre Andalucía y Ecuador, señalando que "además de una cultura común, ambos territorios compartimos intereses y oportunidades para fortalecer la cooperación empresarial".

"Ecuador es un mercado con gran potencial para Andalucía, ocupando el sexto puesto entre los destinos de sus exportaciones en America Latina y más de 200 empresas andaluzas exportaron a Ecuador en 2025, un 6,1% más que en año anterior, lo que refleja el interés por el país", ha añadido.

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Además, Carolina España también ha puesto en valor el papel de Andalucía Trade que presta servicios a las empresas andaluzas en Ecuador, a través de la Antena de negocios que tenemos en Lima (Perú), y recomendó a las empresas andaluzas hacer uso de la Orden de Incentivos al Comercio Exterior e Internacionalización para desarrollar sus acciones en este mercado, dotada con 11,5 millones de euros hasta 2027, y un presupuesto global de 63,45 millones a disposición de las empresas andaluzas.

Finalmente, ha señalado que, desde este apoyo tanto desde Andalucía como sobre el terreno, "las empresas andaluzas cuentan con acompañamiento en sus procesos de internacionalización mediante servicios personalizados que incluyen la elaboración de agendas de trabajo, el desarrollo de proyectos individuales, la organización de acciones de promoción en destino".

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ECUADOR, UN MERCADO CON POTENCIAL

En 2025, los intercambios comerciales entre Andalucía y Ecuador alcanzaron los 123 millones de euros, de los cuales 48 millones correspondieron a exportaciones andaluzas, mientras que las importaciones se situaron en 75 millones de euros. En consecuencia, Andalucía registra una balanza comercial negativa, lo que evidencia margen de crecimiento en el mercado ecuatoriano.

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Actualmente, Ecuador ocupa la posición 60 en el ranking de destinos de exportación de Andalucía al mundo. En el periodo de enero a abril de 2026, último dato disponible, las exportaciones andaluzas a Ecuador han crecido un 42% hasta alcanzar los 18 millones de euros, impulsadas principalmente por el buen comportamiento del aceite de oliva, que suma 7,5 millones de euros, representa el 42% del total exportado y registra un incremento del 47% respecto al mismo periodo de 2025.

Respecto al comportamiento por provincias, Sevilla se sitúa a la cabeza con un valor de 25,3 millones, lo que supone el 52% del total. En segundo lugar se sitúa Granada, con 6,9 millones; seguida de Córdoba, que suma 6 millones; Almería, con 5,6 millones; Jaén, que alcanza los 2,4 millones; y Málaga, con 1,5 millones. Mientras, Cádiz sumó 331.223 euros y Huelva102.455 euros.

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Las exportaciones andaluzas se concentraron el pasado año principalmente en el aceite de oliva, con 18,2 millones y el 39% del total, dentro del capítulo de grasas y aceites (19,3 millones); seguido de preparaciones alimenticias diversas, con 4,5 millones; máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, que suman 4,2 millones y abonos, con 3,9 millones.

Andalucía contabilizó un total de 210 empresas exportadoras a Ecuador en 2025, lo que supone un incremento del 6,1% respecto al año anterior, según los últimos datos disponibles. De este conjunto, 71 empresas se consideran exportadoras habituales, registrando un crecimiento del 12,7% interanual.

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ANDALUCÍA TRADE EN ECUADOR

Según ha explicado el Ejecutivo andaluz, Andalucía Trade impulsó la internacionalización de las empresas andaluzas en el mercado ecuatoriano en 2025 a través de una quincena de acciones de promoción. Para este 2026 la agencia pública continuará reforzando la presencia de las empresas andaluzas en el mercado ecuatoriano con diversas actuaciones de promoción empresarial.

Entre ellas destaca una misión comercial directa del sector agroalimentario, que se ha celebrado del 9 al 12 de junio. Asimismo, del 30 de junio al 2 de julio está programada una misión comercial directa de la industria auxiliar de la agricultura, en la que participan empresas andaluzas interesadas en explorar oportunidades de negocio y establecer contactos comerciales en el mercado ecuatoriano.

Igualmente, ha señalado que hay convocada misión comercial directa multisectorial que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre de 2026. Asimismo, según la Junta, Andalucía Trade dispone de un servicio de proyectos individuales mediante el cual las empresas andaluzas pueden solicitar, en cualquier momento del año, una asistencia técnica personalizada para su actividad en Ecuador.