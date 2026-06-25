La junta de Realia destina 43,7 millones a compensar pérdidas y nombra a Deloitte auditor hasta 2029

Realia Business ha aprobado todas las propuestas elevadas por su consejo de administración en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en primera convocatoria el 24 de junio de 2026, según ha informado la compañía controlada por el holding de Carlos Slim a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre los principales acuerdos, la junta dio luz verde a la aplicación del resultado del ejercicio 2025, que asciende a 48,53 millones de euros, destinando 4,85 millones a reserva legal y 43,67 millones a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

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Asimismo, los accionistas aprobaron el nombramiento de Deloitte Auditores como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, a propuesta del Comité de auditoría y control.

La junta también respaldó las cuentas anuales y el informe de gestión individuales y consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como la gestión del consejo de administración durante dicho periodo. El quórum de asistencia alcanzó el 97,36% del capital social, con un respaldo del 99,99% de los votos a favor.

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Entre otros acuerdos, se aprobó con carácter consultivo el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de 2025 y se autorizó la reducción a un mínimo de quince días del plazo de convocatoria de juntas generales extraordinarias bajo determinadas condiciones.

Además, se informó a los accionistas sobre la modificación del reglamento del consejo de administración aprobada el pasado 28 de abril de 2026 y se delegaron las facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.