La Cumbre Global del Purina Institute 2026 reúne a expertos veterinarios globales para avanzar la atención preventiva

PR Newswire

ST. LOUIS, 25 de junio de 2026

Las sesiones de la cumbre ya están disponibles bajo demanda

ST. LOUIS, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Cumbre Global del Purina Institute 2026, celebrado del 27 al 28 de mayo, reunió a profesionales veterinarios de más de 100 países en torno a un objetivo compartido: convertir los avances científicos más recientes en atención preventiva práctica para mejorar la salud de las mascotas y fortalecer las alianzas entre veterinarios. La cumbre, que tiene lugar anualmente, tiene como fundamento la medicina basada en evidencia, con el propósito de brindar a los veterinarios ideas aplicables en la práctica para ayudar a respaldar vidas más largas y saludables para las mascotas. La cumbre ya está disponible bajo demanda en globalsummit2026.purinainstitute.com.

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Cambiar el paradigma de la atención

Centrada en el tema "Atenciónproactiva, no reactiva: cambiar el paradigma", la cumbre exploró cómo la medicina veterinaria puede actuar antes y con mayor intención para proteger la salud de las mascotas antes de que se establezcan problemas de salud. Este cambio es importante porque una atención más temprana e intencional puede ayudar a los equipos veterinarios a identificar riesgos con anticipación, hacer que la prevención sea más práctica para los tutores y apoyar vidas más largas y saludables para las mascotas.

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Durante el evento de dos días, ponentes de reconocimiento mundial se enfocaron en por qué la atención preventiva funciona mejor cuando es fácil de implementar y seguir para los tutores y está integrada en la atención de rutina. Los temas clave incluyeron:· Usar las visitas existentes, como las citas de vacunación y los chequeos de bienestar, como oportunidades para hablar con los tutores de mascotas sobre lo que pueden hacer hoy para ayudar a prevenir problemas de salud futuros.

· Tratar la comunicación con los tutores de mascotas como una habilidad clínica que debe enseñarse y practicarse de manera intencional en todo el equipo veterinario. Varias sesiones se enfocaron en hacer recomendaciones simples, específicas y realistas para que los tutores de mascotas puedan implementarlas.

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· Reforzar que la prevención debe ser individualizada, con mayor atención a lo que valoran los tutores de mascotas, dónde consumen información y qué barreras pueden impedir la acción. Las sesiones abordaron la importancia de ofrecer alternativas prácticas para los tutores de mascotas cuando el costo es una barrera, ayudando a garantizar que las mascotas tengan acceso a la atención que necesitan para vivir sus vidas más felices y saludables.

· Subrayar que la prevención es más amplia que una sola intervención; las sesiones examinaron el papel del peso saludable y la nutrición como herramientas fundamentales para el mantenimiento de la salud; las tecnologías conectadas para mascotas, como monitores de actividad y comederos inteligentes que pueden ayudar a dar seguimiento a cambios en el comportamiento, la actividad y los patrones de alimentación de las mascotas a lo largo del tiempo; y el uso de biomarcadores emergentes para una detección más temprana.

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· La nutrición fue un área clave de discusión, incluido el papel de mantener una condición corporal óptima en perros durante toda la vida para ayudar a mejorar la esperanza de vida y la salud, como lo demostró el innovador Purina Life Span Study.

"La Cumbre Global del Purina Institute continúa sirviendo como el foro para traducir la ciencia en estrategias prácticas para los profesionales veterinarios", afirmó la Dra. Marianne Lomberg, directora global del Purina Institute. "El objetivo de la cumbre este año fue empoderar a los profesionales veterinarios para diseñar planes de atención para sus prácticas que hagan que la prevención sea comprensible, relevante y alcanzable".

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Desde la comunicación práctica y la nutrición preventiva hasta las tecnologías emergentes y relaciones más sólidas con los clientes, la Cumbre Global del Purina Institute enfatizó cómo los veterinarios pueden brindar una atención que conduzca a mejores resultados para las mascotas y las personas que las aman.

El contenido bajo demanda ya está disponible en globalsummit2026.purinainstitute.com.

Acerca del Purina InstituteEl Purina Institute se dedica a transformar la ciencia de la nutrición en información accionable que los profesionales veterinarios pueden poner en práctica para beneficiar a sus pacientes. A través de los amplios recursos en línea, publicaciones y programas científicos del Purina Institute, los veterinarios y los miembros de sus equipos pueden acceder a la información imparcial y basada en ciencia que necesitan para ayudar a que las mascotas vivan vidas más largas y mejores.

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FUENTE Nestle Purina PetCare