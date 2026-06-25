Agencias

Israel anuncia la muerte de un comandante de Yihad Islámica en el sur de la Franja de Gaza

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El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de un comandante de Yihad Islámica en un ataque efectuado el martes contra las inmediaciones de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

El hombre ha sido identificado como Adam Muhamad Ibrahim Abú Hadid y, según las fuerzas israelíes, era uno de los cabecillas encargados del sistema de producción de armamento de la organización.

"Abu Hadid participó en diversos procesos dentro del sistema de producción de armamento y supervisó infraestructura utilizada para fabricar armas destinadas a atacar a civiles israelíes y a las tropas de las Fuerzas Armadas de Israel", ha indicado el Ejército en un comunicado.

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Así, ha confirmado "la eliminación del terrorista" y han acusado a esta "red de producción de armas de fabricar y suministrarlas al brazo militar de la organización". "El terrorista representaba una amenaza inmediata para las fuerzas y fue eliminado en un ataque preciso", ha aclarado.

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