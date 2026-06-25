La Eurocámara avala crear un fondo para innovación en defensa y pide que Ucrania pueda beneficiarse

El Parlamento Europeo ha respaldado la creación del nuevo programa piloto 'AGILE', propuesto por la Comisión Europea para acelerar la innovación tecnológica militar, aunque ha introducido enmiendas para recortar aún más la burocracia a las pymes y reclamar que cualquier armamento o tecnología disruptiva desarrollado con estos fondos pueda ser adquirido de forma prioritaria por Ucrania.

Así han fijado su posición negociadora las comisiones de Industria, Investigación y Energía y de Seguridad y Defensa de la Eurocámara, que han apoyado iniciar conversaciones con los Estados miembro, que empezarán a partir del mes de julio, bajo la presidencia irlandesa del Consejo de la UE, cuando adopten su propia posición sobre el tema.

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En concreto, los eurodiputados han señalado que "debido a la urgente necesidad" de apoyar a Ucrania con los productos "más innovadores y disruptivos" de la base industrial de defensa europea, cualquier producto respaldado por 'AGILE' debería considerarse apto para su adquisición por parte de Ucrania a través del préstamo de apoyo a Ucrania.

También han destacado la necesidad de ofrecer un apoyo "rápido, accesible y orientado a resultados" para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las 'startups' y las 'scaleups'. Para ello han propuesto que, siempre que sea posible, las subvenciones se concedan en forma de pagos únicos y sumas globales para evitar que las empresas con menos infraestructura se ahoguen en la burocracia comunitaria.

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Por último, la Eurocámara ha pedido reforzar los controles sobre este programa piloto, dotado con 115 millones de euros para el año 2027, para evitar la financiación a entidades de terceros países que contravengan los intereses de seguridad de la Unión Europea y de sus Estados miembro.

"Europa no puede permitirse el lujo de ser lenta cuando la amenaza es rápida. 'AGILE' es nuestra respuesta: financiación ágil, eliminación de la burocracia y cierre total de las puertas a quienes no comparten nuestros valores", ha declarado en declaraciones remitidas en un comunicado el eurodiputado liberal de Letonia Ivars Ijabs (Renew).

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Por su parte, el eurodiputado polaco 'popular' Borys Budka ha incidido en que la agresión rusa contra Ucrania ha "reescrito las reglas del juego" demostrando que "gana quien innova más rápido". Por ello, ha justificado el uso de los pagos únicos alegando que "las pymes más innovadoras de Europa no cuentan con un departamento dedicado en exclusiva a gestionar subvenciones".

El eurodiputado socialista croata Tonino Picula también ha resaltado este hecho, señalando la importancia de apoyar a las pymes y las empresas emergentes para fortalecer la resiliencia frente a la dependencia de terceros países, facilitar las adquisiciones, "incluso para las necesidades de Ucrania".

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'AGILE' apoyará entre 20 y 30 proyectos, proporcionando hasta el 100% de financiación de todos los costes subvencionables. También incluirá una cláusula retroactiva para que las empresas puedan reclamar gastos incurridos hasta tres meses antes del cierre de la convocatoria de solicitudes, con el fin de facilitar una innovación rápida.

Está concebido para estar operativo a principios de 2027, y con la idea de estar "plenamente alineado" con las necesidades "más urgentes" de los Estados miembro de la UE, tratando de garantizar que la defensa europea "no solo sea innovadora, sino que esté preparada para responder a cualquier amenaza en cualquier momento".

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