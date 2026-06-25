HRW insta a la OTAN a afrontar la falta de libertades en Turquía ante su cumbre en Ankara

Estambul, 25 jun (EFE).- Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves a la OTAN "afrontar la realidad de las libertades" en Turquía, tras conocerse que a varios periodistas turcos se les denegó la acreditación para cubrir la cumbre de la Alianza del 7 y 8 de julio en Ankara.

"Después de que a muchos de los medios y periodistas más creíbles de Turquía se les ha denegado, siguiendo instrucciones de Ankara, su acreditación para cubrir la cumbre de la OTAN, es hora de que la OTAN afronte la realidad de la situación de la libertad de prensa, derechos y democracia en su miembro más oriental", escribió en la red X Emma Sinclair-Webb, responsable de HRW para Europa y Asia Central.

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Sinclair-Webb citó en su mensaje una declaración de la OTAN según la cual la Alianza, de conformidad con "procedimientos que llevan mucho tiempo aplicándose" en sus cumbres, cede al país anfitrión la responsabilidad de decidir qué periodistas locales pueden acceder al lugar del encuentro.

La Asociación de Periodistas Progresistas (ÇGD) turca ha responsabilizado de esa oleada de negativas al gobierno del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, al que atribuye presiones al respecto sobre la OTAN, de la que Turquía es miembro desde 1952.

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"Aunque algunos funcionarios en Ankara tratan de responsabilizar a la OTAN, la realidad es clara: la discriminatoria política de acreditaciones que el Gobierno (turco) ha aplicado a los medios durante años se ha extendido ahora a una cumbre internacional", denuncia HRWn en un comunicado emitido este jueves.

En otro comunicado, Human Rights Watch critica también la oleada de detenciones y el veto total a marchas o protestas con la que el Gobierno turco prepara la cumbre en Ankara.

El arresto de al menos 209 personas entre el lunes y martes pasados bajo acusaciones de "vínculos terroristas" sin concretar, "muestra la intolerancia implacable de Turquía ante la libertad de expresión", denuncia HRW.

"Abusar de las leyes antiterroristas para detenciones masivas y silenciar a la gente en los días previos a una cumbre de la OTAN choca frontalmente con los valores fundacionales de la Alianza", señala en el comunicado Benjamin Ward, vicedirector de HRW para Europa y Asia Central.

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La organización exige la liberación inmediata de los detenidos y pide a la OTAN que "insista en que las reuniones y expresiones pacíficas deben permitirse durante la cumbre".

El Ministerio turco del Interior ha vetado toda reunión pública, así como la distribución de folletos, la exhibición de pancartas o cualquier otra actividad de protesta en Ankara entre el 28 de junio y el 10 de julio, al tiempo que la policía ha recibido autorización para aplicar "medidas preventivas", recuerda HRW. EFE

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