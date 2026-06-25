El obispo de Tenerife apela a la "unidad" y "solidaridad" con Venezuela para afrontar la emergencia

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha apelado este jueves la "solidaridad fraterna" de la comunidad cristiana con Venezuela tras los últimos terremotos que han sacudido al país y que ya dejan múltiples víctimas mortales.

"Nos hemos despertado con esta triste noticia que nos llega al corazón. Son muchos los vínculos que unen a Canarias con Venezuela, y que nos hacen vivir este momento con especial dolor y preocupación", ha señalado Eloy Santiago en declaraciones a los medios, donde ha expresado la "solidaridad fraterna" con el pueblo venezolano.

PUBLICIDAD

Ha recordado el obispo de Tenerife que este tipo de catástrofes son "fruto de la misma naturaleza en su desarrollo", y que conforman "situaciones que nos cuestionan" y que, además, cuando afecta a países con pobreza, con dificultafdes y que no están preparados arquitectónicamente, "las consecuencias son aún mayores".

"Vemos, lamentablemente, cómo también hay injusticia. Los países con mayor poder adquisitivo cuentan con mejores sistemas para poder afrontar estas situaciones y los otros países no, en efecto", ha añadido.

El obispo de Tenerife ha instado a depositar ahora "la confianza en el Señor" y a que el pueblo, desde la "solidaridad fraterna", se sienta "unido", mostrándose su apoyo "los unos a los otros", colaborando "desde la oración y en el ofrecimiento de los medios materiales" para que Venezuela pueda recuperar su normalidad.

PUBLICIDAD